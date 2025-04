Clair Obscur è un trionfo: traguardo raggiunto «prima di quanto immaginassimo»

Chi ha detto che per creare qualcosa di bello e di successo c'è bisogno di team titanici, budget fuori di testa e di reprimere ogni idea creativa perché rischiosa? Clair Obscur: Expedition 33 ha appena dimostrato a tutti esattamente l'opposto.

Il debutto del piccolo studio francese Sandfall Interactive si è appena trasformato in un fenomeno che ha conquistato sia la critica che il pubblico: non solo ha ottenuto un consenso pressoché unanime, raggiungendo valutazioni eccezionali su tutte le piattaforme (al momento, è il gioco con le recensioni migliori dell'anno), ma ha anche avuto da subito un grande successo commerciale – nonostante sia dal day-one su Game Pass e nonostante gli sia stato letteralmente lanciato addosso un gigante come The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Mezzo milioni di chiaroscuri

Con un messaggio pubblicato su Twitter dall'account del gioco, Sandfall Interactive ha fatto sapere che il suo Clair Obscur: Expedition 33 ha già sfondato il muro delle 500.000 copie vendute nelle sue prime ventiquattro ore.

Un dato importantissimo, anche perché questi non sono tutti i giocatori che si stanno dedicando al viaggio ruolistico creato dal team francese: il gioco, ricordiamo, infatti è anche incluso in Game Pass – e quei giocatori ovviamente non vengono contati nelle copie vendute.

Oltretutto, come accennavamo, il lancio è avvenuto in circostanze che avrebbero potuto rivelarsi sfavorevoli. Microsoft aveva infatti deciso di lanciare a sorpresa Oblivion Remastered appena due giorni prima, e in molti temevano che un nome come quello di The Elder Scrolls potesse cannibalizzare o in qualche modo oscurare il lancio di Clair Obscur.

Non è stato affatto così – anzi, Bethesda stessa ha promosso il lancio di Expedition 33, mentre si godeva i suoi quattro milioni di giocatori.

E, nel frattempo, Sandfall non può che essere felicissima dei suoi traguardi. In merito alle 500mila copie, lo studio ha commentato:

«Per noi è un traguardo, raggiunto prima di quanto avessimo immaginato. Grazie a tutti voi».

Abbiamo spiegato nella nostra video recensione, firmata dal veterano Gianluca Arena, perché Clair Obscur: Expedition 33 sia uno dei giochi più interessanti dell'anno e meriti tutte le vostre attenzioni.

La sua direzione artistica ispirata, le ibridazioni dei sistemi di gioco e il suo comparto narrativo – punteggiato da una colonna sonora maestosa – lo rendono una grande summa di come realizzare, oggi, un GdR a turni che omaggia i classici senza venire oscurato dalla loro lunghissima ombra.