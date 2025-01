Ciri come protagonista di The Witcher 4 «è la mossa giusta»: parola di Geralt

La scelta di rendere Ciri la nuova protagonista di The Witcher 4 aveva diviso la community, tra chi ritiene che sia la scelta giusta — soprattutto per chi ha letto i libri e giocato tutti i capitoli — e chi invece era rimasto particolarmente affezionato a Geralt di Rivia.

Eppure gli appassionati non potranno negare che la storia di Geralt può ritenersi conclusa dopo le vicende del terzo capitolo, in particolar modo con il secondo DLC che è riuscito a regalargli anche la giusta conclusione per le sue avventure.

E sembra pensarla allo stesso modo anche Doug Cockle, la voce di Geralt che, in un'intervista rilasciata a IGN USA, ha ammesso di essere particolarmente entusiasta per la scelta di Ciri come protagonista in The Witcher 4.

L'attore ha appoggiato pienamente la decisione di CD Projekt, ritenendo che sia più che giusto che la saga esplori le vicende di Ciri per il futuro:

«Sono davvero emozionato. Credo che sia davvero la mossa giusta. Voglio dire, ho sempre pensato di proseguire io la saga, ma cambiare con Ciri sarebbe una mossa molto, molto interessante per tutta una serie di motivi, ma soprattutto per via di cose che succedono nei libri. Che non vi dirò: voglio che le persone vadano a leggerli. Quindi sì, credo sia davvero emozionante. Non riesco ad aspettare. Non vedo l'ora di vedere che cosa hanno fatto».

Ricordiamo in ogni caso che è già stato confermato anche il ritorno di Geralt all'interno di The Witcher 4, sebbene non sia ancora chiaro se avrà delle sezioni giocabili, sullo stile di quanto accaduto proprio con Ciri nel terzo capitolo.

Insomma, se ancora temevate che non potesse essere la scelta giusta, possiamo solo augurarci che le parole della voce di Geralt vi tranquillizzino un pochettino.

E magari convincervi a recuperare i romanzi, già che ci siete: trovate la saga completa su Amazon.