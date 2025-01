Ci sono anche tanti classici negli sconti Xbox

L'Xbox Lunar New Year Sale 2025 è ufficialmente partito, portando con sé un'infinità di offerte anche su titoli retrocompatibili che spaziano dalle origini di Xbox fino alla generazione di Xbox 360.

Quest’anno, gli appassionati di giochi storici avranno l'opportunità di fare affari su ben 20 titoli retrocompatibili, tra cui alcuni veri e propri classici.

Questo evento annuale, che ogni volta raccoglie un'incredibile attenzione da parte della community, include una selezione davvero variegata che farà felici sia i nostalgici che chi cerca di riscoprire i giochi che hanno fatto la storia della piattaforma Xbox (via Pure Xbox).

In particolare, una delle offerte più interessanti riguarda la serie Call of Duty, con sconti che arrivano fino al 50% su titoli cult come Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, e Black Ops.

Questi giochi, che ancora oggi rappresentano una delle colonne portanti dei giochi sparatutto, sono tra i più ricercati quando arrivano in saldo, e questa volta i fan potranno aggiudicarseli a prezzi decisamente vantaggiosi.

Ma l'offerta più intrigante del salone riguarda sicuramente Ninja Gaiden Black, che si è guadagnato un posto speciale in questo evento dopo il rilascio a sorpresa di Ninja Gaiden 2 Black (che arriverà anche in versione fisica) e l'annuncio ufficiale di Ninja Gaiden 4 durante l’Xbox Developer Direct.

Oltre ai già citati, il salone include anche una serie di altri giochi leggendari che hanno segnato le console passate. Tra questi troviamo Deus Ex: Human Revolution, che si può portare a casa con uno sconto del 85%, un’opportunità d’oro per gli appassionati di action RPG con un pizzico di cyberpunk.

Anche Lara Croft and the Guardian of Light non è da meno, con un altro 85% di sconto, una proposta davvero interessante per chi ha amato la serie nei suoi primi capitoli.

Skate 3 e LEGO Batman sono due titoli che continuano a ricevere una moltitudine di ammiratori, e con sconti rispettivamente del 75% e del 75%, sono perfetti per chi cerca un po' di divertimento leggero ma coinvolgente.

E non possiamo dimenticare Metal Gear Rising: Revengeance, che, con uno sconto del 40%, è un must per chi apprezza le atmosfere action esagerate e l'universo di spionaggio di Kojima (che trovate anche su Amazon).

Con altri titoli come Psychonauts, Costume Quest, Tomb Raider: Anniversary e Tomb Raider: Underworld, l’elenco si arricchisce ulteriormente. Tomb Raider: Legend, pur avendo uno sconto un po' più contenuto, rimane comunque una delle esperienze più iconiche per i fan delle avventure action.

E per chi sta cercando nuove esperienze, le offerte includono anche giochi come Brutal Legend, Brothers in Arms: Hell's Highway e Stacking.

Non dimentichiamo che tutte queste offerte si estenderanno fino al 6 febbraio, quindi secondo me avete tutto il tempo per fare una riflessione su quali titoli recuperare.