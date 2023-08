Ci sono altri due giochi misteriosi in arrivo da Nightdive

È un anno decisamente ricco di cose con cui tenersi impegnati, per Nightdive Studios. Il team, infatti, negli scorsi mesi si è già reso protagonista del lancio del rifacimento di System Shock – che abbiamo apprezzato nella nostra recensione – ma non solo: è di pochi giorni fa la notizia della rinfrescata data a Quake II, in cui è stata coinvolta la software house capeggiata da Stephen Kick.

E, ora, proprio il CEO di Nightdive sottolinea che le novità non sono ancora terminate e ci sono ulteriori progetti già in pentola. Uno è stato lanciato da pochissimo ed è passato più in sordina, mentre per gli altri due ci sarà da aspettare.

Advertisement

Si tratta di Rise of the Triad: Ludicrous Edition, rifacimento del classico shooter anni '90 che è tornato il 31 luglio, come potete vedere su Steam, e che va ad arricchire ulteriormente la libreria di release di Nightdive in quest'anno.

...and ROTT: Ludicrous Edition...plus TWO MORE unannounced titles 🫨 https://t.co/R6u3GfVpuf — Stephen Kick @ #QUAKECON!!! (@pripyatbeast) August 10, 2023

Sugli altri due giochi, invece, per il momento Kick non si sbilancia affatto, limitandosi a far sapere sul suo profilo Twitter (X) che ci sono anche «ALTRI DUE giochi ancora non annunciati» da aggiungere alla lista dei lavori dello studio.

Considerando le release di quest'anno viene da domandarsi se non si tratti, anche in quel caso, di remake o remastered di grandi classici del passato – o se possiamo aspettarci qualche nuova scorribanda del tutto originale.

Nel frattempo, vi ricordiamo che System Shock remake è disponibile su PC, ma Kick ha confermato che presto potranno giocarci anche i giocatori su console.

Yes, very 🔜 — Stephen Kick @ #QUAKECON!!! (@pripyatbeast) August 10, 2023

A un utente che, sotto il suo tweet, gli chiedeva conferma della cosa, ha risposto infatti che arriverà su console «molto presto».

Se siete interessati a recuperare questo classico ma non avete un PC degno di questo nome, insomma, potrebbe essere l'occasione ideale.

Intanto, vediamo cos'altro proporrà in futuro il team, che conta sul lavoro di circa quaranta persone e che ha dimostrato di avere tantissima carne al fuoco.