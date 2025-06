Sembra che manchi ormai poco al reveal ufficiale del remake di Persona 4, nuova operazione di Atlus per tirare a lucido uno dei suoi JRPG più amati e che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere svelato già da questa domenica.

Secondo un nuovo report di MP1st, pare infatti che il reveal di Persona 4 Remake sia imminente, al punto che ci sarebbe già una data per l'annuncio: gli appassionati dovrebbero tenere gli occhi puntati per questa domenica 8 giugno, nello specifico durante l'Xbox Games Showcase.

Pare infatti che Microsoft e Atlus abbiano stretto un nuovo accordo per promuovere il rifacimento del quarto capitolo della saga proprio durante l'evento Xbox, anche se l'uscita dovrebbe essere prevista anche su PS5 e PC.

Non è invece chiaro se sia prevista o meno un'uscita in contemporanea su Switch 2, motivo per il quale sarà necessario attendere l'annuncio vero e proprio per farci un'idea.

L'esistenza di questo capitolo era già trapelata nelle scorse settimane: un primo indizio era arrivato addirittura dalla stessa Atlus, dopo che un dominio sospetto sembrava ricollegarsi proprio a Persona 4 Remake, dato che le modalità di registrazione sono state molto simili a quelle di precedenti capitoli.

Ma anche alcuni doppiatori storici sembravano aver "vuotato il sacco", svelando di non essere stati richiamati da Atlus per prestare nuovamente le voci ai protagonisti del remake di Persona 4.

Se le indiscrezioni fossero confermate, dovremmo dunque aspettarci un'operazione simile a Persona 3 Reload (che trovate su Amazon): anche in quel caso gli sviluppatori scelsero infatti di affidarsi a un nuovo cast di doppiatori.

Come sempre devo invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso, dato che nonsono ancora arrivate conferme ufficiali da parte di Atlus o di Xbox: vi terremo aggiornati qualora arrivassero novità in merito.

Se siete fan della saga, probabilmente questo rappresenta un motivo in più per vedere l'Xbox Games Showcase di questa domenica: nel frattempo, potrete ingannare l'attesa con la nuova edizione della Summer Game Fest.