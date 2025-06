Il nuovo film live-action di Street Fighter ha finalmente trovato la sua Chun-Li: sarà interpretata da Callina Liang, attrice nota per la serie britannica Tell Me Everything e recentemente apparsa in Presence di Steven Soderbergh.

Si tratta della terza volta che il celebre personaggio viene portato sul grande schermo, dopo Ming-Na Wen nel film del 1994 (che trovate su Amazon) e Kristin Kreuk nel 2009.

La produzione, che inizialmente avrebbe dovuto essere diretta dai fratelli Danny e Michael Philippou (noti per RackaRacka), ha visto un cambio in corsa con l’arrivo di Kitao Sakurai, già regista di Bad Trip per Netflix.

Intanto, il cast continua a prendere forma in maniera sempre più ambiziosa e chiacchierata. Andrew Koji e Noah Centineo interpreteranno rispettivamente Ryu e Ken, mentre Jason Momoa è stato confermato nel film anche se il suo ruolo rimane ancora avvolto nel mistero.

Alcune indiscrezioni sostengono che potrebbe vestire i panni di Blanka. Secondo le stesse fonti, anche Roman Reigns sarà della partita nei panni di Akuma, e il cantante mascherato Orville Peck potrebbe interpretare Vega.

Una voce ancora da confermare riguarda la possibile presenza di 50 Cent nel ruolo di Balrog. A lanciare l’indiscrezione è stata Nexus Point News, ma l’informazione non è stata corroborata da altre testate, quindi rimane da prendere con le pinze.

Il ritorno di Chun-Li in live-action arriva in un periodo di grande attenzione nei confronti del franchise Street Fighter, recentemente celebrato anche in Fortnite con il ritorno della sua iconica skin.

Il successo di Street Fighter 6 (anche su Switch 2) e il continuo entusiasmo dei fan rendono questo progetto cinematografico ancora più atteso, anche per il tono sopra le righe e il cast che promette di unire muscoli, nostalgia e spettacolo in puro stile videogame. Speriamo solo che ne valga la pena e non sia l'ennesima IP sprecata.