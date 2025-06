Se nel vostro backlog c’è almeno un capitolo di Far Cry che continua a guardarvi con aria colpevole, questo è il momento giusto per rimediare.

Ubisoft ha appena lanciato su Steam una valanga di sconti sulla serie, con riduzioni che arrivano fino all’85%. E sì, ci sono praticamente tutti i titoli principali (che trovate anche su Amazon).

Si parte naturalmente con Far Cry 6, l’ultimo capitolo numerato: la Standard Edition è vostra a 14,99 euro (sconto del 75% rispetto ai 59,99 euro di listino), ma se volete fare le cose in grande ci sono anche le edizioni Deluxe, Gold e persino la Game of the Year.

Quest’ultima include ogni contenuto aggiuntivo pubblicato post-lancio, ed è proposta a 29,99 euro, sempre con il 75% di sconto. Le singole espansioni? Scontate anch’esse, per chi preferisce acquistare in modo modulare.

Ma la festa non finisce qui. Far Cry 5 e lo spin-off Far Cry New Dawn sono disponibili singolarmente a 8,99 euro, oppure in un bundle combinato a 14,99 euro.

Far Cry 4 scende a 5,99 euro (sconto dell’80%), mentre la Gold Edition con tutti i DLC è disponibile a 14,99 euro.

E poi c’è il sempreverde Far Cry 3 a 4,99 euro, Far Cry Primal a 12,49 euro, e i due capostipiti della saga — Far Cry e Far Cry 2 — a soli 2,99 euro l’uno. Un’occasione perfetta per scoprire (o riscoprire) l’evoluzione di una delle serie open world più longeve di sempre.

Le offerte restano attive su Steam qui fino al 26 giugno, quindi affrettatevi: il tempo per fare scorta di caos tropicale non è infinito.

Restando in tema di sconti, vi ricordo anche che tutti i Tomb Raider in sconto, da 0,97 euro.

Parlando di offerte, sulle nostre pagine trovate altri quattro giochi da non perdere da Steam: nella notizia trovate link per il download gratis e facile su PC.