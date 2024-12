Ci gira Split Fiction sui vostri PC?

Electronic Arts e Hazelight hanno svelato i requisiti di sistema ufficiali per PC di Split Fiction, il nuovo gioco co-op in arrivo che promette di portare i giocatori in un'avventura ricca di elementi sci-fi e fantasy.

Se non avete ancora sentito parlare di questo titolo, è un gioco sviluppato dai creatori di A Way Out e It Takes Two (che trovate su Amazon), i quali hanno deciso di sfidare i limiti del genere con un mix di meccaniche innovative e scenari mozzafiato.

Come mostrato nel trailer dei TGA, in Split Fiction i giocatori si troveranno a fronteggiare situazioni fuori dal comune, come scappare da un sole che sta esplodendo, sfidare una scimmia a una battaglia di ballo, eseguire trucchi spettacolari su hoverboard, affrontare un gatto malvagio e persino cavalcare veicoli futuristici come le gravity bikes e gli sandshark.

Per coloro che desiderano giocarci in modo fluido, i requisiti minimi sono piuttosto accessibili (via DSO Gaming):

Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

OS: Windows 10/11 a 64 bitProcessore: Intel Core i5-6600K o AMD Ryzen 5 2600X

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 970 – 4GB o Radeon RX 470 – 4GB

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Spazio di archiviazione: 85 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive:

Risoluzione: 1920×1080 nativa

FPS: 30

Impostazioni grafiche: Basso

Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

OS: Windows 10/11 a 64 bit

Processore: Intel Core i7-11700k o AMD Ryzen 7 5800X

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce RTX 3070 – 8GB o AMD Radeon 6700 XT – 12GB

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Spazio di archiviazione: 85 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive:

Risoluzione: 2560×1440 nativa

FPS: 60

Impostazioni grafiche: Alte

Sarà sufficiente avere un PC con un processore Intel Core i5-6600K o AMD Ryzen 5 2600X, 8 GB di RAM e una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD Radeon RX 470. Con questa configurazione, sarà possibile giocare a 1080p con impostazioni basse e una frequenza di aggiornamento di 30FPS.

Se, invece, puntate a una qualità visiva superiore, per giocare a 1440p con impostazioni alte e 60FPS, gli sviluppatori consigliano di avere un Intel Core i7-11700K o un AMD Ryzen 7 5800X, abbinato a 16 GB di RAM e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 o AMD Radeon 6700 XT. Inoltre, il gioco richiederà almeno 85 GB di spazio libero sul disco.

Split Fiction sarà disponibile su PC a partire dal 6 marzo 2025. Recuperate invece qui la nostra recensione del precedente It Takes Two.