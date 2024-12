Split Fiction, di Josef Fares, si mostra ai The Game Awards 2024

Durante i The Game Awards 2024, uno degli annunci più attesi è arrivato dal creatore di It Takes Two, Josef Fares, che ha svelato il suo nuovo progetto: Split Fiction.

Dopo il successo di It Takes Two (che trovate su Amazon) e A Way Out, il nome di Fares continua a essere sinonimo di esperienze cooperative innovative, e questo nuovo titolo non sembra tradire le aspettative, anche se il trailer mostrato ha suscitato un mix di curiosità e qualche dubbio.

Nel titolo, i giocatori impersoneranno due scrittrici "rivali", entrambe ambiziose e in competizione per dominare una misteriosa compagnia in grado di trasformare le loro opere in realtà.

Il gioco trasporterà i giocatori nei mondi immaginati dalle protagoniste, offrendo scenari completamente diversi a seconda dei capitoli delle storie scritte.

Tra le ambientazioni rivelate, troviamo livelli ultra-futuristici pieni di tecnologie avanzate e uno in cui i giocatori potranno volare in compagnia dei loro draghi, promettendo un'esperienza varia e imprevedibile.

Fares ha confermato che, come nei suoi precedenti titoli, basterà acquistare una sola copia del gioco per giocare in cooperativa online con un amico. In linea con il suo stile schietto, ha ribadito:

«Niente lootbox, niente microtransazioni, niente stronzate. Questo gioco è per chi ama divertirsi insieme senza distrazioni inutili.»

L'aspetto cooperativo, come ci si poteva aspettare, sarà ancora una volta fondamentale. Non si tratterà di un’esperienza per giocatore singolo, ma di una vera e propria sfida da affrontare insieme.

Il gioco sarà disponibile su tutte le principali piattaforme, ma non è ancora chiaro se ci saranno particolari edizioni speciali o contenuti esclusivi.

Questo annuncio, comunque, segna un passo importante nella carriera di Fares, che ha già dimostrato di saper mescolare narrativa e gameplay in modo innovativo.

