Ci gira Hellblade 2 sui vostri PC? Ecco i requisiti

Hellblade 2 è uno dei giochi più attesi dell'anno non solo dalla community Xbox, ma da chiunque abbia amato il capitolo precedente e non vede l'ora di vedere come prosegue il cammino periglioso di Senua.

Il team di Digital Foundry ha dato un'occhiata a Hellblade 2 di recente e ritiene che il gioco sia «su un altro livello», nonostante rimangano le preoccupazioni per quanto riguarda le performance su Xbox Series S.

Advertisement

Ora possiamo dare una maggiore concretezza alle preoccupazioni in questione, perché sono apparsi i requisiti minimi PC su Steam.

Ha fatto molto discutere, per esempio, l'impossibilità di raggiungere i 60 fps anche su Xbox Series X, ma come andrà su PC?

Ecco i requisiti minimi di Hellblade 2 su PC:

Sistema operativo: Windows 11

Processore: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 1070 | AMD RX 5700 | Intel Arc A580

Memoria: 70 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD richiesto

Purtroppo gli sviluppatori non hanno rivelato le impostazioni, la risoluzione e il framerate che puntano ad avere con questi requisiti. Se dovessimo fare una supposizione potremmo immaginare che questi siano i settaggi per il preset minimo di qualità, quindi con una risoluzione di 1080p per 30 fps.

Ovviamente non ci resta che attendere che Ninja Theory completi le informazioni con i requisiti raccomandati e le varie impostazioni intermedie.

Intanto, il pre-load di Hellblade 2 si è reso disponibile già da un po' sebbene manchi ancora del tempo alla release del 21 maggio. Il tutto mentre la community continua ad essere molto focosa rispetto all'esclusiva Xbox, che molti hanno già etichettato come un flop sicuro.

Il titolo è giocabile anche su console Xbox e sarà presente ovviamente anche su Game Pass quando uscirà, e potete abbonarvi al catalogo del servizio in abbonamento tramite le card che trovate su Amazon.