Ci gira Assassin's Creed Shadows sul vostro PC? Ecco i requisiti

Assassin's Creed Shadows è in arrivo su console di nuova generazione (ossia PS5 e Xbox Series X/S) e PC a partire dal 15 novembre 2024.

Lasciando da parte gli ultimi episodi di Assassin's Creed, la serie si prepara finalmente ad andare in Giappone.

Il titolo ambientato in Giappone ha infatti visto ieri pubblicato il suo reveal trailer.

Ora, dopo che è emerso che Assassin's Creed Shadows obbligherà gli utenti a connettersi a internet per poterlo installare, anche con le edizioni fisiche, è tempo di scoprire i requisiti minimi e raccomandati del gioco (via Epic Games Store).

OS Windows 10

CPU Intel i7-4790/AMD Ryzen5 1600

Memoria 8 GB RAM

Spazio su HDD/SSD 100 GB

Scheda video NVIDIA GTX 1060 6GB/AMD RX 570 4GB

DirectX 12

Account Ubisoft obbligatorio

Sistema operativo Windows 10

CPU Intel i7-8700k/AMD Ryzen5 3600

Memoria RAM 16 GB

Spazio libero su SSD/HDD 100 GB

Scheda video NVIDIA GTX 2070 8GB o AMD RX 5700XT 8GB

DirectX 12

Account Ubisoft obbligatorio

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Vivi un'epica avventura ricca di azione ambientata nell'epoca del Giappone feudale! Impersona una letale Assassina shinobi e un potente samurai leggendario mentre esplori la vastità di uno splendido territorio afflitto da battaglie e caos.

Prendi il controllo di due alleati uniti dal caso, ma accomunati dal destino, e dai inizio a una nuova era del Giappone.

Usa le informazioni come un'arma mentre esplori il mondo di gioco, crea la tua rete di spie per avere occhi e orecchie ovunque e per scoprire dove si trovano i tuoi bersagli. Recluta nuovi alleati strada facendo e sfrutta le loro abilità uniche per completare le tue missioni.