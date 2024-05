Assassin's Creed Shadows non potrà essere installato senza una connessione internet

Nella scorsa giornata è stato svelato ufficialmente Assassin's Creed Shadows, il nuovo capitolo dell'amatissima saga Ubisoft che sarà ambientato in Giappone, ma è stato svelato anche un dettaglio che sta già facendo discutere fortemente la community.

Pochi istanti dopo il reveal sono stati infatti aperti sia i pre-order digitali che fisici, ma che in entrambi i casi hanno fatto emergere un dato preoccupante: non sarà possibile installare l'ultimo capitolo della saga senza avere prima accesso a una connessione internet.

Le versioni fisiche di Assassin's Creed Shadows (che potete prenotare su Amazon) presentano infatti in bella vista sulla cover la scritta "Connessione a Internet necessaria per installare il gioco", ma questo dettaglio viene confermato anche dalla pagina ufficiale su PlayStation Store, dove è possibile trovare la dicitura "Gioco online richiesto".

Un caso sostanzialmente identico a quanto già avvenuto con il reveal di Star Wars Outlaws: anche in quel caso, Ubisoft aveva confermato che senza una connessione internet non sarebbe stato possibile completare l'installazione del gioco.

VGC ricorda inoltre un altro precedente: anche Avatar Frontiers of Pandora obbligava gli utenti a connettersi online per scaricare una patch day-one, senza la quale non era possibile iniziare a giocare.

È plausibile dunque immaginare che la connessione internet obbligatoria servirà proprio a questo, confermando di fatto che i dati su disco di Assassin's Creed Shadows saranno per forza di cose incompleti, creando forti perplessità in tema di preservazione.

Del resto, non è che Ubisoft si sia recentemente rivelata così affidabile in tal senso, considerando quanto è accaduto con il recentissimo caso di The Crew, addirittura rimosso dai cataloghi digitali.

È chiaro che per la maggior parte dei giocatori non dovrebbe rappresentare un problema connettersi a internet — se state leggendo questo articolo, è plausibile supporre che anche le vostre console riescano a connettersi online — ma, come abbiamo accennato in precedenza, il problema è legato tutto alla preservazione.

Non possiamo infatti sapere con certezza che questi dati saranno sempre disponibili e, nel caso delle edizioni fisiche, il rischio che un giorno possano diventare inutilizzabili è decisamente concreto.

Attendiamo ovviamente eventuali approfondimenti o chiarimenti da Ubisoft sulla vicenda: vi terremo informati non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, se questa notizia non vi ha scoraggiato dal provare la nuova avventura, potreste voler prendere in considerazione anche l'immancabile Collector's Edition di Assassin's Creed Shadows.