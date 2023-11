Chi sarà il villain di Marvel's Spider-Man 3? Emergono ipotesi

Marvel's Spider-Man 2 è ormai tra noi, ma i fan già pensano al terzo capitolo non ancora annunciato.

Il gioco (che trovate su Amazon) ha infatti messo in scena villain vecchi e altri nuovi di zecca- come il simbionte più famoso di sempre, ossia Venom.

Del resto, proprio del protettore letale abbiamo ripercorso le origini in un articolo dedicato.

Ora, come riportato anche da The Direct, la star di Marvel's Spider-Man 2, Yuri Lowenthal, ha offerto un nuovo indizio sui cattivi che l'Uomo Ragno potrebbe affrontare nell'inevitabile Marvel's Spider-Man 3.

Dopo aver affrontato i Sinistri Sei nel primo videogioco per PlayStation 4, Venom e Kraven il Cacciatore hanno assunto il ruolo di antagonisti principali per il sequel.

Lowenthal, ossia il doppiatore di Peter Parker, ha parlato dei nuovi cattivi che potrebbero arrivare in Spider-Man 3. Parlando con Collider, il doppiatore ha spiegato:

«È difficile, e non voglio certo rovinare le cose a chi sta iniziando a giocare a questo gioco o a chi non l'ha ancora fatto. Mi limiterò a dire che, secondo forse a Batman o forse alla pari con Batman, Spider-Man ha la più grande rogues gallery di cattivi».

Commentando il fatto che Venom è il cattivo principale di Spider-Man 2, Lowenthal ha anche sottolineato quanto l'antagonista simbiotico abbia «dominato i riflettori negli ultimi 25 anni».

Guardando al futuro, ha spiegato: «Inserendo Venom in questo gioco, che non è certo uno spoiler a questo punto, si è in un certo senso eliminato il cattivo che ha dominato i riflettori negli ultimi 25 anni o qualcosa del genere. Quindi, dove si va a parare? Cioè, si va verso cattivi più piccoli, non così noti, e li si trasforma in qualcos'altro? Tornare indietro, ad esempio, a Tarantula e dire: 'Ok, non è così stupido come pensate se raccontiamo questa storia su di lui', oppure, sapete, Big Wheel? [Ride]».

Il doppiatore principale ha riso all'idea che Big Wheel sia il cattivo principale di Spider-Man 3, esclamando che «sarebbe fantastico, ecco cosa sarebbe».

Chi sarà, quindi, il cattivo principale di Spider-Man 3? Al momento non ci è dato sapere: si va da Norman Osborn, Otto Octavius e, perché no, Cletus Kasady alias Carnage. Staremo a vedere.

Chissà se uno di questi si paleserà tornerà in un DLC o in un terzo capitolo, visto che di recente Insomniac ha parlato di un potenziale Marvel's Spider-Man 3.

Oppure, ancora meglio, questi villain potrebbero apparire anche nel vociferato spin-off dedicato a Venom.