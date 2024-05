Che fine ha fatto Marvel’s Wolverine? Risponde Insomniac

Dopo il tristemente noto furto di dati, gli sviluppatori di Marvel's Wolverine si sono giustamente chiusi in un silenzio assordante, specie per i fan.

Dopo la nuova avventura di Spider-Man (che potete fare vostra su Amazon) sappiamo infatti che Insomniac Games tornerà nel mondo Marvel con un gioco standalone dedicato al Mutante Artigliato.

Un gioco che è suo malgrado finito vittima di un impietoso e gravvissimo leak che ha svelato davvero troppo, e che giustamente abbiamo deciso di non mostrarvi.

Ora, come riportato anche da PSU, Insomniac Games ha rivelato che condividerà ulteriori notizie su Marvel's Wolverine per PS5 quando «sarà il momento giusto» e ha chiarito di non essere ancora pronta a farlo.

Rispondendo a un utente su X che ha semplicemente chiesto «novità su Wolverine, per favore», Insomniac ha semplicemente dichiarato: «Condivideremo notizie quando sarà il momento giusto, e il momento giusto non è adesso».

Ricordiamo che Insomniac ha passato un brutto periodo l'anno scorso, dopo che la società è stata hackerata e sono trapelati in rete dettagli su Marvel's Wolverine, tra cui una build giocabile che ha portato all'emissione di DMCA nei confronti di coloro che l'hanno scaricata.

La data di uscita del gioco non è ancora stata annunciata, anche se è molto improbabile che il gioco venga pubblicato quest'anno.

Nell'ottobre del 2023, Insomniac Games ha confermato che il titolo dedicato a Logan si svolgerà nello stesso universo di Marvel's Spider-Man.

Ha inoltre dichiarato che Marvel's Wolverine non sarà collegato a nessun universo o storyline che coinvolgono il personaggio, tra cui la serie di film Marvel Studios, sebbene tempo fa si parlava di un crossover con Spider-Man.

Al momento l'unica cosa nota è il trailer ufficiale di Marvel's Wolverine, che mostra l'eroe seduto in un bar pieno di cadaveri mentre qualcuno gli si avvicina da dietro impugnando un coltello, prima che Logan estragga gli artigli di adamantio.

Nell'attesa, magari vi va di rileggere la nostra opinione su Marvel's Spider-Man 2, che abbiamo recensito qui.