Che fine ha fatto Dragon Ball: Sparking Zero? Ecco quando arriva il nuovo trailer

Dragon Ball Sparking Zero è arrivato con un annuncio che ha scatenato la gioia dei fan dell'opera di Akira Toriyama che aspettavano un nuovo Budokai Tenkaichi, ma Bandai Namco ha deciso di creare forse una nuova serie di picchiaduro che ripercorrono la lunghissima saga di Goku e dei suoi compagni e nemici.

Il primo trailer è arrivato alla fine del 2023, dopo un teaser di molto tempo prima che ci aveva preannunciato il ritorno della serie Budokai Tenkaichi.

Ovviamente il primo trailer ha mandato in visibilio i giocatori, che hanno subito cominciato a discutere e ipotizzare sui dettagli del gioco, arrivando addirittura a fare delle richieste a Bandai Namco prima di sapere qualcosa sul gioco.

C'è fame di Dragon Ball Sparking Zero e molto presto potrà essere soddisfatta, perché il titolo verrà mostrato nuovamente con un altro trailer.

Come riporta The Gamer, il picchiaduro sarà tra i protagonisti del prossimo Dragon Ball Games Battle Hour 2024, che si terrà il prossimo weekend.

Come già noto, l'evento si svolgerà il 27 e 28 gennaio e conterrà al suo interno una serie di appuntamenti dedicati, appunto, ai videogiochi di Dragon Ball.

Ovviamente, a farla da padrone saranno aggiornamenti sui videogiochi di Dragon Ball: Bandai Namco ha già annunciato che non solo sarà svelato un nuovo DLC per Kakarot (lo trovate su Amazon), ma sarà presente in prima linea anche Sparking Zero, l'erede di Budokai Tenkaichi.

Tuttavia fino ad oggi non era chiaro se ci sarebbe stato un semplice panel oppure un approfondimento di qualche tipo, ed ora è arrivata la conferma della pubblicazione di un nuovo trailer.

Per chi sarà presente all'evento a Los Angeles, non comodissimo, il trailer verrà trasmesso sul posto, mentre tutti i giocatori dal mondo potranno vederlo sul canale YouTube di Bandai Namco a questo indirizzo nella giornata del 28 gennaio.

Nell'attesa potete cominciare a fare spazio nei vostri hard drive perché, nonostante tutto, sappiamo già quanto sarà pesante Dragon Ball Sparking Zero in GB.