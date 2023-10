Che fine ha fatto Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4? Ci sono novità

Sappiamo che un Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 è attualmente in lavorazione, ma del gioco sappiamo pochissimo.

Il nuovo capitolo raccoglierà l’eredità di produzioni come Xenoverse 2 (che trovate ) o dell'altrettanto noto FighterZ.

Advertisement

Considerando ormai che l’ultimo capitolo della serie uscì moltissimi anni fa su PS2 e Wii, il quarto episodio promette grandi cose.

Ora, mentre i fan sembrano temere per l'integrità dei loro joypad non appena il gioco uscirà, arriva qualche accenno sul gioco che lascia ben sperare sullo stato dei lavori.

Come riportato anche da TheGamer, Bandai Namco ha da poco depositato un marchio statunitense per "Sparking! Zero" (il nome giapponese di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4).

Il marchio è stato depositato qualche settimana fa, il 26 settembre, ma è stato scoperto solo ora su Trademark Search.

Questo, di fatto, implica che finalmente avremo notizie sul gioco a breve, forse già entro la fine del 2023. A

ll'inizio di marzo di quest'anno, Budokai Tenkaichi 4 è stato infatti annunciato dopo ben 13 anni dall'ultimo capitolo della serie e, da allora, siamo tutti in paziente attesa di qualsiasi tipo di aggiornamento sulla lavorazione del gioco, purtroppo senza molte soddisfazioni.

Ricordiamo in ogni caso che, stando al ben noto leaker di Dragon Ball Geekdom, Budokai Tenkaichi 4 dovrebbe uscire nel 2024.

Da quello che si vocifera, inoltre Budokai Tenkaichi 4 potrebbe essere ambientato prima degli eventi della trilogia originale. Attendiamo conferme da parte di Bandai Namco.

Restando in tema di grandi ritorni, alcuni mesi fa era stato confermato anche il nuovo Naruto Ultimate Ninja Storm, un’altra indimenticabile saga picchiaduro che non riceve nuovi capitoli ormai da tempo.

Tornando invece a parlare di Goku e compagni, di recente non è stato svelato solo il ritorno di Budokai Tenkaichi, ma anche di un titolo inedito dedicato ai più grandi fan del franchise.