C'è un'automobile che si può guidare con un controller PlayStation

La tecnologia è sempre più ibrida tra un settore e l'altro e lo dimostra AFEELA, il nuovo progetto in collaborazione tra Sony e Honda: un'automobile che si può guidare con un controller PlayStation.

Anche un DualSense che si può trovare facilmente su store come Amazon, a quanto pare.

In quello che è un crossover involontario con Gran Turismo 7, l'iconico racing game di casa PlayStation che spesso è stato al centro delle discussioni per via del suo poco appeal, Sony ha presentato AFEELA durante il CES 2024.

AFFELA è un prototipo, ovviamente, un'automobile che possiede «un'intelligenza senza precedenti, ricordando, comunicando, proteggendo e ispirando le persone», stando alla descrizione del sito ufficiale.

Il quale continua con altri proclami altisonanti:

«AFEELA, la mobilità del futuro che comunica intelligenza con te. Il suo ultimo prototipo è qui. Grazie alla tecnologia di rilevamento e all'intelligenza artificiale altamente avanzate, espanderà ancora di più le possibilità di mobilità. Goditi il futuro della mobilità mentre l'evoluzione di AFEELA continua.»

Per altro, Sony e Honda dichiarano di essere in collaborazione con Microsoft per ottenere in licenza Azure OpenAI come una sorta di "agente personale" che potrà accompagnare i passeggeri durante la guida.

AFFELA possiede anche un cruscotto in realtà aumentata bastato su Unreal Engine, che può mostrare immagini e dati di vario tipo direttamente sul cruscotto.

Tra le tante particolarità tecnologiche di AFEELA c'è anche la possibilità di controllare l'automobile attraverso il DualSense, proprio come se fosse una vettura del citato Gran Turismo 7. I cui autori, ovvero Polyphony Digital, stanno anche collaborando con Sony e Honda per "riunire esperienze virtuali e reali".

Ovviamente non ci sono dettagli come prezzo e periodo in cui questa automobile verrà lanciata sul mercato, né se verrà effettivamente lanciata o rimarrà solo un prototipo.

Per fortuna ci sono stati annunci più "normali" al CES 2024 da parte di Sony, ovvero le nuove scocche per PS5 Slim.