C'è una rivoluzione nascosta nell'ultimo trailer di Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds è tornato a mostrarsi durante l'ultimo State of Play di PlayStation e, com'era lecito aspettarsi, il nuovo trailer ha mostrato tante novità del prossimo capitolo del titolo di caccia di Capcom.

Molte più di quelle che si possono notare ad un primo sguardo, tra alcuni richiami alle meccaniche introdotte da Monster Hunter Rise (lo trovate su Amazon) e altre funzionalità inedite.

D'altronde erano passati quasi sei mesi dalla prima volta che lo abbiamo visto, e nell'occasione del reveal non c'è stato nessun tipo di approfondimento sul gameplay, anzi.

Il trailer di gameplay dello State of Play (lo vedete qui sotto) ha già dato molti indizi ai veterani di Monster Hunter, ma anche grazie alle informazioni diffuse dal sito ufficiale possiamo farci un'idea di cosa aspettarci da Wilds.

La novità più importante è quella più difficile da vedere: si potrà cambiare arma durante la caccia. Lo si nota in un frangente nel trailer, ma nelle informazioni apprese dal sito viene ovviamente spiegato meglio.

Grazie al Seikret, la nuova cavalcatura che sarà disponibile durante la caccia, si potranno usare la fionda e altri tipi di oggetti durante le esplorazioni, potendo così rigenerare con serenità la salute, affilare le armi o persino fare incetta di materiali mentre ti muovi proprio come accadeva in Monster Hunter Rise.

Ma il Seikret non ti sarà utile solo in viaggio: potrà anche tenere un'arma in più a scelta nella tracolla apposita, il che permetterà di passare da un'arma all'altra durante la caccia.

Questa è una vera e propria rivoluzione rispetto ai canoni di Monster Hunter, che darà ancora più liberta ai giocatori e capacità di esprimere il proprio gameplay.

Inoltre sembra che le mappe avranno un meteo dinamico, mentre i mostri potranno essere affrontati con ancora più abilità con la modalità Precisione, che permetterà di concentrarsi sui punti deboli per abbatterlo più in fretta.

Capcom ha per altro confermato che Monster Hunter Wilds tornerà alla Summer Game Fest 2024, quindi possiamo aspettarci a breve altre novità.

