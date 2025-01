C'è una nuova data da tenere d'occhio per possibili annunci su GTA 6

Molti fan di Grand Theft Auto stanno ormai iniziando a perdere la pazienza nei confronti di GTA 6, ed è davvero difficile biasimarli: è ormai passato più di un anno dalla pubblicazione del primo trailer, con una vera e propria attesa record per la serie.

Negli studi di Rockstar Games continua il rumorosissimo silenzio nei confronti della propria creazione più attesa, ma alcuni dettagli importanti potrebbero emergere nei prossimi giorni direttamente grazie al publisher Take-Two.

L'azienda ha infatti annunciato la data in cui si svolgerà la prossima earnings call con gli azionisti: un evento che è da sempre particolarmente importante per appassionati e addetti ai lavori, dato che in queste occasioni vengono annunciati anche i piani di lancio per i titoli più attesi.

Di conseguenza, è altamente probabile — per non dire certo — che nella prossima earnings call aziendale si parli anche del successore di GTA V (che trovate invece su Amazon), dato che gli azionisti vorranno capire se attendersi o meno il lancio del nuovo capitolo nel corso del 2025.

La data da segnare in rosso sul vostro calendario è il 6 febbraio 2025, nello specifico alle ore 20.30 italiane: in questa data i rappresentati del publisher sapranno fornirci ulteriori dettagli sul loro catalogo per i prossimi mesi.

Take-Two si è spesso detta ottimista sul lancio di GTA 6 nel corso di quest'anno, anche se altri esperti come Jason Schreier hanno espresso più di un dubbio al riguardo: presumibilmente, il 6 febbraio dovremo saperne di più.

Se il 2025 dovesse essere confermato, Sportskeeda ci anticipa che è improbabile che venga svelata davvero la data di lancio, anche se potrebbe essere fornita un'indicazione sulla finestra d'uscita.

Per il momento, non possiamo fare altro che incrociare le dita e augurarci che arrivino al più presto chiarimenti ufficiali, se non magari addirittura la pubblicazione di un Trailer 2 prima ancora che si svolga la earnings call. Vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità.