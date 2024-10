C'è una data per il nuovo DLC di Alan Wake 2

Stiamo tutti aspettando con ansia il prossimo DLC di Alan Wake 2, ovvero Lake House, e in mancanza di comunicazioni ufficiali è arrivata l'indiscrezione per cui il contenuto verrà lanciato il 22 ottobre prossimo.

Sapevamo già che il contenuto sarebbe arrivato a ottobre ad integrare la corposa narrazione di Alan Wake 2 (che potete recuperare anche in formato fisico su Amazon), e mentre dobbiamo accontentarci delle informazioni sibilline c'è qualcuno che ha scoperto la data in questione.

Secondo quanto riportato da un utente su X, sembra che la data sia stata accidentalmente rivelata da EB Games sulla pagina del gioco. Nella sezione dedicata ai contenuti di Alan Wake 2 viene indicato, infatti, che The Lake House sarà disponibile a partire dal 22 ottobre per PS5, Xbox Series X|S e PC.

La data coincide anche con l'uscita dell'edizione fisica del gioco in versione deluxe, il che rende plausibile un lancio simultaneo del DLC e della versione definitiva di Alan Wake 2.

Ovviamente manca una conferma da parte di Remedy ma, se tutto va bene, potrebbe arrivare molto presto.

Tra i giochi che appaiono nella lista degli annunci del prossimo Xbox Partner Preview, che andrà online tra pochissimo, c'è infatti Alan Wake 2 in cui viene menzionato esplicitamente il DLC.

Pertanto è lecito aspettarsi che proprio al prossimo evento Xbox ci sarà una conferma della data di uscita di The Lake House, l'ultimo DLC per il titolo.

«La Lake House è una misteriosa struttura situata sulle rive del Cauldron Lake, creata da un'organizzazione governativa indipendente per condurre ricerche segrete... finché qualcosa non va storto», spiega Remedy nelle pochissime informazioni che ci sono state fornite.

L'espansione permetterà ai giocatori di esplorare la struttura e vivere nuove avventure, mentre le realtà del Pacifico nord-occidentale e del "Dark Place" si scontrano ancora una volta. Sarà una storia struggente in ogni caso, come ha spiegato lo storico compositore di Remedy, quindi non vediamo l'ora di giocarlo.