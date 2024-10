Xbox Partner Preview: tutti gli annunci e i trailer

A partire dalle ore 19.00 italiane, si terrà un nuovo Xbox Partner Preview, uno showcase dove scopriremo delle novità e avremo degli aggiornamenti sui giochi dei partner in arrivo su piattaforme Xbox.

Sappiamo che l'evento durerà circa 25 minuti e che, tra gli altri, avremo certamente novità per Alan Wake 2 e la sua espansione The Lake House (che promette di rituffarci ancora di più in Control), ma anche per Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii e per Wuchang: Fallen Feathers.

Vedremo poi quali altri nomi riempiranno questi venticinque minuti. Come sempre, noi di SpazioGames seguiremo l'evento sul nostro sito in tempo reale, con un riepilogo di tutto quello che sarà annunciato.

Aggiornate quindi di tanto in tanto la pagina del vostro browser per vedere comparire le novità, via via che vengono rivelate da Xbox.

Ore 19.00 - È atteso l'inizio dell'evento.

Alan Wake 2: The Lake House

Lo scrittore maledetto torna subito con uno scorcio dall'FCB di Control in stile Dr. Casper. Le atmosfere sono decisamente oscure, come il gioco ci ha abituato.

Confermato l'arrivo il 22 ottobre, ma non vogliamo anticiparvi altro su quanto visto nel trailer, in caso non aveste giocato Control.

Nella descrizione ufficiale, Microsoft e Remedy anticipano:

«Abbiamo avuto un primo sguardo al gameplay di The Lake House, la seconda espansione in arrivo per Alan Wake 2 – e sembra che il Remedy Connected Universe stia diventando più interconnesso che mai. Nei panni di un agente del Federal Bureau of Control, esploreremo una Sovrapposizione nella casa sul lago che dà il titolo al gioco, piena di misteri, un misterioso dipinto vivente e gli orrori che sta generando. Sarà interessante vedere come questa espansione colmerà i vuoti tra la storia di Alan e gli eventi di Control».

Cronos: The New Dawn

Bloober Team, fresco del grande successo di Silnt Hill 2 Remake, torna subito a mettersi in gioco sullo scacchiere videoludico (è proprio il caso di dirlo) con Cronos: The New Dawn, ad alto tasso di armature e violenza, oltre che con un comparto grafico decisamente all'avanguardia.

Si direbbe un horror cosmico (o almeno lo fa supporre l'armatura del personaggio giocabile). Arriva nel 2025 e si gioca in terza persona, sia su Xbox che su PC.

Dalla descrizione ufficiale del gioco, apprendiamo:

«Il gioco ci porterà sia nella Polonia comunista degli anni ‘80, sia in una terra desolata futuristica dopo una pandemia nota solo come The Change. Un’anteprima del gameplay ci ha mostrato quanto spaventoso diventerà – non vediamo l’ora di scoprire di più prima del suo arrivo nel 2025.

Blindfire

La regia passa al trailer di questo shooter in soggettiva che fa un interessante uso delle luci e dei colori, oltre che delle ombre.

È in accesso anticipato da oggi ed è interamente costruito sul concetto che l'arma più importante in uno shooter siano gli occhi, non davvero il vostro fucile. Cosa succede, quindi, se la luce si spegne?

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Mai avrei pensato di vedere un episodio di Yakuza ad alto tasso di pirati, e invece eccoci qui! Con tanto di navigazione, cannonate e di tutto quello che vi aspettereste da un gioco sui pirati – quindi anche le battaglie navali e le risse tra ciurme, sì.

Sembra una declinazione davvero fuori di testa per la saga, il che la rende piena di personalità e interessante, per uno spin-off molto diverso dal solito.

Arriva il 21 febbraio 2025 e non più il 28 come precedentemente era stato detto.

Mouse: P.I. For Hire

Prendete l'atmosfera di Cuphead e fatene uno shooter in soggettiva da cartone animato di inizio '900 e avrete un'ottima idea di cosa il trailer ha mostrato.

Arriva su Xbox Series X|S e PC nel 2025.

Subnautica 2

Tempo di immersioni subacquee con Subnautica 2, che andrà in accesso anticipato nel 2025. Sarà anche su Game Pass dal day-one e parte del programma Xbox Preview.

«Il trailer di anteprima mondiale ci ha dato un’idea di quanto questo sarà bello e terrificante – e ha anche confermato che un modalità cooperativa, molto richiesta, arriverà in questo sequel.»

Animal Well

Con un trailer fuori di testa, Animal Well annuncia la disponibilità da oggi su piattaforme Xbox.

Edens Zero

Tanta azione in stile giapponese per gli amanti di manga e anime, che arriverà nel 2025 su PC e Xbox Series X|S.

La descrizione ufficiale diffusa su Xbox Wire ci anticipa qualche altro dettaglio:

«Basato sul manga di Hiro Mashima e sulla serie anime omonima, Edens Zero è un gioco d’azione in terza persona che ha avuto la sua anteprima mondiale durante lo show. Ambientato nell’unico universo sci-fi del manga, porterai l’eroe Shiki Granbell attraverso l’universo alla ricerca dell’entità cosmica, Mother, raccogliendo nuovi personaggi, ciascuno con le proprie abilità, lungo il cammino. Edens Zero uscirà nel 2025».

Eternal Strands

Fuoco, fiamme, ghiaccio e la furia degli elementi al vostro servizio sono al centro del gameplay trailer mostrato, con fasi di esplorazione acrobatiche e scontri magici con boss per niente rassicuranti.

«Il mondo è la tua arma» sottolinea il video, tra un'esplosione e l'altra e con una direzione artistica un po' da cartoon, che ha qualcosa di Immortals.

Arriva a inizio 2025 su PC, Xbox Series X|S e su Game Pass. Dalla descrizione ufficiale scopriamo qualche altro dettaglio:

«Questo action-RPG sistemico, creato da un team di sviluppatori che hanno lavorato su Dragon Age, Assassin’s Creed e altri titoli, aveva già catturato la nostra attenzione. Con un sistema magico unico che permette di combinare incantesimi (congelare le ali di un drago volante facendolo precipitare, per esempio), sistemi di creazione dettagliati e colossali boss scalabili, è già una combinazione splendida. Ma aggiungi il fatto che arriverà su Game Pass fin dal day-one? L’attesa per la sua uscita, prevista all’inizio del 2025, diventa ancora più difficile.

Mistfall Hunter

Le cose si fanno decisamente più oscure qui, considerando la fisicità degli scontri ravvicinati e i mostri che si fanno di fronte al giocatore.

È un incrocio tra soulslike ed extraction game, in arrivo nel 2025. «Mostrando una vasta gamma di approcci – dai possenti guerrieri ai maghi pieni di incantesimi – questo gioco ti metterà contro mostri e uomini in un nuovo mondo fantasy pieno di mistero», leggiamo su Xbox Wire.

Wheel World

Cambiamo di nuovo stile per montare in sella alla nostra bici in uno stile cartoon e cel-shading, che a quanto pare ci farà sbizzarrire a personalizzare la nostra due ruote nei modi più assurdi.

Arriverà a inizio 2025, anche su Game Pass, e in precedenza era noto come Ghost Bike. È pubblicato da Annapurna e, tramite Xbox Wire, scopriamo qualche altro dettaglio:

«Wheel World ti vede impegnato a recuperare e riparare l’ultima delle Ghost Bike, che può viaggiare tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Il gioco mescola l’esplorazione open world, in cui ripari e potenzi la tua moto con i tesori che trovi, e gare sparse per la mappa, ed è progettato per essere giocato al proprio ritmo. Il tutto è accompagnato da una colonna sonora originale con artisti dell’etichetta musicale Italians Do It Better».

Phasmophobia

Siamo quasi sotto Halloween e un horror non poteva mancare, con l'arrivo su Xbox Series X|Sdal 29 ottobre di Phasmophobia, molto apprezzato alla release originale.

The Legend of Baboo

Ha un ché di Kena, ma non solo. E poi ci sono dei cagnoni meravigliosi da cavalcare.

Arriva nel 2025, sia su Xbox che su PC. In questo caso, i dettagli ufficiali diffusi post trailer ci rivelano:

«Un gioco action adventure ambientato su un’isola magica, in cui un giovane eroe di nome Sepehr affronta pericoli armato solo del suo ingegno, delle sue armi e di un adorabile cane di nome Baboo che lo protegge. E sì, hai visto bene: il cane può essere usato come cavalcatura».

Wuchang: Fallen Feathers

Il publisher 505 Games ci dà un nuovo assaggio dal suo Wuchang, con l'ambientazione orientale e i combattimenti all'arma bianca che saranno protagonisti assoluti.

Si va dalle foreste alle caverne, con scontri che richiamano un po' il recente Black Myth, anche se sono decisamente più affollati e serrati, a giudicare da questo trailer. Anche qui, però, si affondano evidentemente le mani nel folklore dell'Estremo Oriente.

Arriva nel 2025 anche su Game Pass. Nella presentazione del trailer leggiamo:

«Offrendo nuovi indizi sulla sua trama dark fantasy ambientata durante la tarda Dinastia Ming, il nuovo trailer ci ha mostrato molta azione, inclusi scontri contro diversi boss – da un orribile mostro simile a un millepiedi, a una donna che può trasformarsi in quella che sembra una sciarpa vivente fatta con la pelle di una volpe artica. Si preannuncia un viaggio davvero avvincente».

FBC Firebreak

Sembra che ci sia un bel po' di casino nella Oldest House, considerando che parliamo di uno shooter in soggettiva cooperativo a tre giocatori, dove si sfoderano armi di qualsiasi tipo contro nemici corrotti dall'Hiss.

Anche in questo caso, arriva nel 2025 e anche su Game Pass. Sarà il primo multiplayer di sempre per Remedy, decisamente ambientato a sua volta nel Federal Bureau of Control di Control.

Da Xbox Wire apprendiamo qualche ulteriore dettaglio ufficiale:

«Abbiamo presentato un’anteprima mondiale di questo spin-off del tanto amato Control – un gioco in prima persona, multiplayer, PvE, che ti mette nei panni di un agente del Federal Bureau of Control. Affronta gli orrori della Oldest House, utilizzando una varietà di armi decisamente strambe, in questa emozionante esperienza cooperativa».

E con questo si è concluso l'appuntamento Xbox di oggi.