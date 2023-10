C'è un soulslike in 2D che costa meno di 1 euro, per poco

Un gioco per PS4 molto apprezzato è ora a soli 0,89 euro sul PlayStation Store per un periodo limitato, e stiamo parlando di un soulslike in 2D.

Normalmente, il gioco in questione costa 17,99 euro, quindi parliamo di un risparmio del 95%.

Tuttavia, i giocatori su PS4 e PS5 dovranno accaparrarsi il gioco prima del 18 novembre, visto che dopo questa data tornerà al suo prezzo normale (via ComicBook).

Il gioco, Salt and Sanctuary, è sviluppato e pubblicato da Ska Studios, ed è palesemente ispirato a classici come Dark Souls.

Il titolo (che trovate qui) ha debuttato il 15 marzo 2016 e al momento della sua uscita era un'esclusiva PS4.

Successivamente è arrivato anche su PC, PlayStation Vita, Nintendo Switch e Xbox One, ma non è mai arrivato su PS5 o altre console current-gen (sebbene sia giocabile su PlayStation 5 tramite retrocompatibilità).

Al momento dell'uscita, il gioco ha ottenuto un punteggio di 84 su Metacritic. Su Steam, Salt and Sanctuary ha ottenuto quasi 17mila recensioni da parte degli utenti, con l'89% di queste sono davvero molto positive.

Per quanto riguarda il gioco in sé, si tratta di un gioco in 2D con elementi sia RPG che d'azione, che non potrà non piacere agli amanti del dark fantasy classico.

Del titolo ne abbiamo parlato nella nostra recensione pubblicata ormai diverso tempo fa, nella quale Gianluca ci ha spiegato a chiare lettere che parliamo di un prodotto che «balla sul labile confine tra il plagio e l’omaggio, traslando il gameplay, le scelte di design e la bastardaggine intrinseca di tutti i prodotti della serie Souls di FromSoftware.»

