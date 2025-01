C'è un quinto gioco da provare gratis nel weekend di Xbox

Xbox fa felici con una sorpresa per i suoi Free Play Days: oltre ai titoli annunciati, si aggiunge Test Drive Unlimited Solar Crown, giocabile gratuitamente fino al 27 gennaio.

Dal 24 al 27 gennaio, infatti, il gioco sarà disponibile in versione completa, senza alcuna restrizione, per chiunque voglia provarlo su Xbox Series X|S (console che trovate su Amazon, scontata).

Bella la possibilità di trasferire i progressi alla versione completa, un incentivo non da poco per chi deciderà di approfittare del 40% di sconto attualmente disponibile nello Xbox Lunar New Year Sale, come riportato anche da Pure Xbox.

Il titolo, che aveva diviso pubblico e critica al lancio, ha comunque subito miglioramenti significativi, tra cui aggiornamenti e persino una mappa gratuita di Ibiza.

Insomma, un’occasione per rivalutare un gioco che, forse, non ha ricevuto l’attenzione che meritava.

Che cosa rende speciale Test Drive Unlimited Solar Crown? Per molti, è quel senso di libertà e avventura che ti porta a sfrecciare in auto di lusso attraverso paesaggi mozzafiato.

Certo, la perfezione tecnica potrebbe ancora essere un miraggio, ma questo non toglie che ci sia qualcosa di magnetico in un titolo del genere.

Il punto, però, è un altro. Perché questa tendenza a "riscoprire" giochi con eventi gratuiti? Si tratta solo di una strategia di marketing per rimpolpare le vendite o di un vero tentativo di dare una seconda chance a giochi sottovalutati?

Probabilmente entrambe le cose. Ma alla fine, chi vince siamo noi, i giocatori, che possiamo decidere senza sborsare un euro.

Morale della favola? Non costa nulla provarlo. Anche perché, in fondo, c'è qualcosa di irresistibile nel sentire i motori rombare, per di più gratuitamente, per un intero weekend.

Restando in tema, ecco quindi gli altri 4 giochi in prova gratis nel fine settimana di Xbox: scopriteli come sempre nella nostra notizia.