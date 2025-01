Altri 4 giochi in prova gratis nel weekend Xbox

L'iniziativa Xbox Free Play Days prosegue il suo cammino nel 2025. Per questo weekend, fino a domenica 26 gennaio, gli abbonati Xbox potranno immergersi in quattro titoli molto diversi tra loro, pensati per accontentare gusti e stili di gioco variegati.

Dopo che lo scorso fine settimana vi ho segnalato un'offerta targata EA a tema propriamente sportivo, i giochi scelti per questo weekend sono abbastanza variegati.

Ecco, come riportato anche da Pure Xbox, la lineup completa di questa settimana:

A Little To The Left : un puzzle game rilassante che ti invita a mettere ordine in un mondo pieno di dettagli nascosti e piccole sorprese.

: un puzzle game rilassante che ti invita a mettere ordine in un mondo pieno di dettagli nascosti e piccole sorprese. For Honor : titolo di Ubisoft che combina azione e strategia in battaglie epiche tra cavalieri, vichinghi e samurai.

: titolo di Ubisoft che combina azione e strategia in battaglie epiche tra cavalieri, vichinghi e samurai. Train Sim World 5 : un'esperienza immersiva per gli amanti delle simulazioni ferroviarie, con treni fedelmente riprodotti.

: un'esperienza immersiva per gli amanti delle simulazioni ferroviarie, con treni fedelmente riprodotti. Way of the Hunter: un'avventura tra natura selvaggia e caccia realistica, perfetta per chi cerca un titolo dall'atmosfera contemplativa.

Per accedere a Xbox Free Play Days, è necessario un abbonamento a Xbox Game Pass Core, Xbox Game Pass Standard o Xbox Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon).

Con l'inclusione dell'accesso online in tutti e tre i livelli di abbonamento (una novità che sostituisce il vecchio Xbox Live Gold), Microsoft continua a rafforzare il valore dei suoi servizi, offrendo una proposta sempre più completa.

Se questi giochi cattureranno il vostro interesse, sappiate che molti di essi sono inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass, rendendo facile continuare a giocare.

L'iniziativa Free Play Days rappresenta quindi un’ottima opportunità per scoprire titoli che altrimenti potrebbero passare inosservati, in particolare chicche meno mainstream come A Little To The Left o Way of the Hunter.

E restando in argomento, vi siete chiesti quali sono le esclusive Xbox in arrivo nel corso del 2025? Facciamo il punto su quelle confermate.