C'è un picchiaduro folle gratis ancora per poco

Una nuova interessante promozione di Fanatical vi permetterà di riscattare un nuovo gioco gratis, da questo momento e senza alcun acquisto o abbonamento necessario.

Si tratta di Wanba Warriors, un gioco di combattimento 1v1 astratto e unico, ambientato in un mondo antico permeato di poteri soprannaturali e armi non convenzionali.

In questo universo straordinario, i leggendari Guerrieri Wanba provenienti da ogni angolo del mondo si radunano per esibire le loro abilità in battaglie epiche.

Su Fanatical potete vivere questo titolo in versione completa in maniera del tutto gratuita.

Questa promozione ormai ricorrente di Fanatical vi permette di riscattare giochi che solitamente si trovano su Steam a nessun costo, ed è anche un ottimo modo per scoprire dei giochi che spesso finiscono per essere ignorati.

Ecco la descrizione di Wanba Warriors:

«Pensi di avere ciò che serve per diventare un Guerriero Wanba? Entra nel mondo assurdo del combattimento calligrafico e preparati a sconfiggere chiunque osi sfidarti, usando il tuo pennello d'inchiostro preferito per infliggere danni. Gioca con i controller per un'esperienza ottimale.»

Il gioco offre sia battaglie locali che online, permettendovi di sfidare avversari in diversi contesti per dimostrare la tua supremazia. I personaggi sono progettati in modo astratto ma dotati di espressioni facciali altamente espressive, che aggiungono profondità e carattere. Lo stile di gioco si basa sulla fisica e utilizza un unico joystick e due pulsanti, offrendo un approccio innovativo e accessibile al combattimento.

Ogni personaggio selezionabile ha abilità uniche, personalità diverse e stili di combattimento vari, garantendo una vasta gamma di strategie e tattiche da esplorare.

Il gioco include impostazioni di resistenza progettate per ridurre lo stress sui controller, aiutando a prolungare la durata del tuo gamepad. I combattimenti sono estremamente appaganti e distruttivi: più forte colpisci, più danni infliggi, rendendo ogni scontro gratificante. I grafici della barra della salute sono impressionanti e lasciano stupefatti per la loro qualità.

Il gioco base di Wanba Warriors attualmente presenta sei personaggi distinti. Tuttavia, sono stati rilasciati vari DLC, ciascuno dei quali introduce nuovi personaggi con stili di combattimento unici, ampliando ulteriormente le possibilità di gioco e garantendo che ogni battaglia resti fresca e avvincente.

Parlando di giochi gratis, ci sono tante altre opzioni che potete affrontare come sempre di settimana in settimana.

Su Nintendo Switch c'è un nuovo gioco gratis dagli autori di celebri spin-off Pokémon, che è già una notizia di per sé. Trovate tutti i dettagli per il download a questo indirizzo.

Ma se siete abbonati a Game Pass avrete sicuramente la lista di giochi gratis più grande di tutti. Da domani, per altro, si arricchirà di un titolo a dir poco importante: Call of Duty Modern Warfare 3.