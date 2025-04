C'è un nuovo souls in prova gratis da un ex-FromSoftware

Un ex sviluppatore di FromSoftware lancia la sua sfida al genere soulslike con Rise of Rebellion, un'esperienza di gioco che punta a distinguersi in un mercato ormai saturo di titoli simili.

Team Hayataka, guidato da un designer che ha lavorato all'espansione di Dark Souls 3 (che trovate su Amazon), ha creato un action RPG che mantiene l'anima dei giochi souls pur tentando di introdurre elementi distintivi nel sistema di combattimento.

Nonostante il genere sia diventato affollato negli ultimi anni, e in vista dei titoli che arriveranno, c'è ancora una base di appassionati alla ricerca di nuove sfide nel formato reso celebre da FromSoftware, pubblico a cui questo titolo si rivolge direttamente.

Il cuore dell'esperienza di gioco risiede in un sistema di combattimento corpo a corpo che enfatizza il tempismo e la strategia. I giocatori dovranno padroneggiare l'arte di rompere la guardia dei nemici e concatenare attacchi combinati per infliggere danni significativi.

A differenza di altri titoli del genere, Rise of Rebellion presenta un ritmo più veloce e un movimento che alcuni definiscono "fluttuante", richiedendo ai giocatori di adattarsi a un frequente utilizzo della parata per sopravvivere agli scontri.

Come ogni prodotto che si ispira alla formula souls, anche Rise of Rebellion incorpora elementi classici come i checkpoint simili ai falò e il sistema di cura basato su fiaschette. Tuttavia, è nel sistema di guardia e contrattacco che il gioco cerca di costruire la propria identità.

Gli appassionati possono già farsi un'idea del gioco grazie a una demo gratuita disponibile su Steam, che permette di sperimentare le meccaniche di base.

Tuttavia, le prime impressioni degli utenti hanno evidenziato alcune criticità: la trama è stata definita confusa e priva di senso logico, mentre il comparto visivo è stato giudicato decisamente sottotono rispetto agli standard attuali del genere.

Nonostante le perplessità, Rise of Rebellion si prepara al lancio ufficiale previsto per il 21 aprile 2025, almeno nella sua versione PC. Al momento non sembrano esserci piani concreti per portare il titolo sulle console.

Restando in tema, sapete tutto sulla storia e le peculiarità dei soulslike? Di secondo nome fate Miyazaki? Provate a dimostrarlo nel nostro quiz!