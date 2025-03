Quanto conosci i soulslike? Mettiti alla prova nel quiz!

Se c'è qualcuno che ama le sfide, quelli sono gli amanti dei soulslike. Questa costola degli action RPG, da ormai parecchi anni (almeno dal boom di Dark Souls) ha iniziato a fare praticamente un genere a sé, che strizza l'occhio a chi ama essere tenuto sul filo del rasoio quando gioca e che di solito trasporta in atmosfere dark fantasy decadenti ma molto affascinanti.

Alla visione di Hidetaka Miyazaki e a un primo Demon's Souls hanno oggi fatto seguito tanti eredi – e che si debbano raccogliere anime, echi del sangue o rune la musica non cambia: il viaggio è affascinante, ma il pericolo mortale è sempre dietro l'angolo.

Così, per omaggiare i 10 anni di Bloodborne, abbiamo deciso di realizzare un nuovo quiz dedicato proprio agli amanti dei soulslike: conoscete davvero questi giochi e i loro proseliti? Ricordate date e peculiarità dei vostri preferiti?

Gioca ora! 25 domande 20s per domanda Quanto ne sai sui soulslike? Metti alla prova le tue conoscenze! 39 partecipazioni

Se pensate che la risposta sia sì, potete provare a mettervi alla prova nel nostro quiz, dove 25 domande misureranno le vostre conoscenze in ambito Souls!

Sappiate che per ogni domanda avete 20 secondi di tempo per dare una risposta: non provate a barare perché, ok, non sarà come temere il sangue antico, ma bisogna avere un po' paura anche del nostro timer inflessibile.

Al termine dei 25 quesiti, avrete un titolo degno della vostra impresa: siete un mostro di poco conto che le prende e viene dimenticato all'istante, o somigliate più a uno dei boss mortali dei giochi FromSoftware?

