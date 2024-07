C'è un nuovo gioco gratis su Xbox per sbloccare 1000G in un'ora

Se siete alla ricerca di un titolo semplice per aumentare il numero di punti obiettivo sul vostro profilo, oppure se cercate solo un nuovo gioco gratis, c'è una nuova offerta molto interessante che vogliamo segnalare a tutti gli utenti Xbox.

Pure Xbox segnala infatti che da questo momento è possibile scaricare totalmente gratis Aimlabs, un "trainer di mira" studiato per aiutare i giocatori a fare pratica con gli sparatutto in prima persona.

Non è necessario alcun tipo di abbonamento come Xbox Game Pass (che trovate su Amazon), dato che si tratta di un gioco totalmente gratis per tutti e senza alcun limite di tempo.

Aimlabs vi proporrà una serie di esercizi per fare pratica con flicking, tracking e switching, con diverse attività in grado di adattarsi anche a stili diversi per i giochi sparatutto.

L'aspetto più interessante per i cacciatori di obiettivi è sicuramente la facilità con cui sbloccare 1000G: gli achievement sono infatti particolarmente semplici e generosi, permettendovi di sbloccarli tutti in appena un'ora.

Considerato che nel frattempo farete anche pratica con la vostra mira negli sparatutto, si tratta sicuramente di una proposta in grado di unire l'utile al dilettevole: se siete interessati a provarlo, potete scaricarlo sulle vostre console Xbox al seguente indirizzo, oppure semplicemente cercando Aimlabs sullo store dedicato.

Vi auguriamo dunque un buon download, buona mira e, soprattutto, tanti obiettivi sbloccati nel minor tempo possibile!

Se siete iscritti a Xbox Game Pass, cogliamo l'occasione per ricordarvi che pochi giorni fa sono stati resi disponibili i primi giochi gratis del mese per il servizio in abbonamento.

Non è stata ancora annunciata la line-up di agosto, ma stando alle ultime indiscrezioni potrebbe esserci l'arrivo di altri giochi di Activision Blizzard, inclusa la trilogia di Crash Bandicoot.

In attesa di saperne di più, vi segnaliamo che a metà mese ci lasceranno ufficialmente 5 giochi gratis: provateli finché siete ancora in tempo.