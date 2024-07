Xbox Game Pass, 6 giochi gratis dicono addio a luglio

Siamo in attesa del consueto aggiornamento sul blog ufficiale di Xbox relativo ai nuovi giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass, ma nel mentre è già arrivata una prima conferma dedicata agli addii di fine mese.

Come i fan sapranno, il servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon) annuncia rimozioni dal catalogo previste per ogni metà e fine mese, svelandoli con circa due settimane di anticipo per dare il tempo ai fan di provarli prima che non sia più possibile farlo.

Possiamo confermare che la nuova lista di giochi gratis in uscita è già online sulle rispettive app per console e PC, confermando l'addio di ben 6 titoli: trovate l'elenco completo qui di seguito (via PureXbox).

Xbox Game Pass: giochi gratis rimossi dal 6 al 15 luglio

Cricket 22 - Console, PC

Figment 2: Creed Valley - Console, PC

Coffee Talk Episode 2 - Console, PC

TOEM - Console, PC

Sins of a Solar Empire: Rebellion - PC

The Wandering Village - Console, PC

Pur non essendoci big di peso, si tratta comunque di dover dire addio a sei titoli dal catalogo.

Per il resto, non possiamo fare altro che consigliarvi come sempre di scaricare tutti questi titoli prima che sia troppo tardi: dopo i giorni di luglio, non sarà più possibile giocarli in forma gratuita con Xbox Game Pass.

Tuttavia, se siete iscritti al servizio in abbonamento, potrete comunque acquistarli con il 20% di sconto prima della rimozione del catalogo.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno svelati i nuovi giochi gratis in arrivo per la prima metà di luglio.

Nel frattempo, scopriamo le migliori nuove offerte su Xbox Store per iniziare al meglio il mese di luglio con le vostre console: ecco i giochi da non perdere.

Inoltre, ad agosto Xbox Game Pass perderà a sorpresa un gioco: non sarà più gratis.