C'è un nuovo evento da mettere in calendario: «Niente pubblicità, niente conduttori, solo giochi»

Il 2025 dei videogiochi ha già sfornato produzioni importanti e ora tocca ai primim eventi, come The Triple-i Initiative 2025.

Giocando con il termine "tripla A" per le grandi produzioni, Evil Empire ha annunciato il ritorno di The Triple-i Initiative nel 2025, l’evento dedicato ai giochi indipendenti che offrirà anteprime mondiali, nuove rivelazioni di gameplay e altre sorprese.

La trasmissione sarà disponibile su YouTube e Twitch, con la data precisa che verrà comunicata prossimamente. Non mancheremo di riportarvela, insieme agli annunci dei giochi presentati nel caso non possiate seguire l'evento in diretta.

Questa seconda edizione includerà titoli attesi come The Alters, Deep Rock Galactic: Rogue Core, ENDLESS Legend II, Enshrouded, No, I’m Not A Human e molti altri, pertanto ci aspettiamo produzioni molto interessanti da seguire.

Benjamin Laulan, COO di Evil Empire, ha dichiarato:

«Siamo ancora alle prime armi nel mondo delle presentazioni videoludiche, quindi il nostro obiettivo per la seconda edizione non è cercare di sistemare qualcosa che non è rotto. Lo show è stato ben accolto lo scorso anno, quindi abbiamo mantenuto la stessa formula breve e d'impatto, rendendolo più grande e migliore! I giocatori possono aspettarsi annunci entusiasmanti a raffica e… basta. Niente pubblicità, niente conduttori, niente sponsor, solo giochi.»

«Quest’anno Evil Empire non ha un nuovo gioco da svelare (scusate!)», ha replicato il marketing director Berenger Dupre: «ci siamo divertiti così tanto a realizzare lo show che vogliamo continuare la festa per tutti».

In attesa di sapere la data di The Triple-i Initiative 2025, non mancano altre cose da fare per i giocatori, anzi.

Dal 24 marzo c'è un evento dedicato ai fan di Bloodborne, per tornare a cacciare nel mondo inquietante di Yharnam.

E ancora prima si tornerà nel mondo di Silent Hill, con un reveal tanto atteso dai fan. Quelli che, per il mondo Blizzard, dovranno aspettare molto più tempo per avere una nuova Blizzcon.