Blizzard ci riprova: BlizzCon tornerà con un evento fisico

Blizzard non sta vivendo il migliore dei momenti, e forse con la Blizzcon vuole provare almeno a riconquistare la fiducia dei vecchi e dei nuovi fan.

Lo storico evento dedicato ai franchise di Blizzard è stato cancellato nel 2024, dopo che l'anno prima era riuscito finalmente a tornare in presenza dopo gli anni terribili della pandemia da Covid-19.

L'evento iconico, che per quasi due decenni ha rappresentato un punto di riferimento per i fan dei titoli Blizzard, tornerà ufficialmente nel 2026 ad Anaheim, come spiegato nel sito ufficiale.

La convention, che celebra franchise leggendari come World of Warcraft, Diablo, Overwatch e StarCraft, è stata confermata per il 12 e 13 settembre 2026 presso l'Anaheim Convention Center, la sua sede storica in California.

Johanna Faries, presidente di Blizzard, ha dichiarato in un comunicato:

«Siamo tutti entusiasti per il ritorno di BlizzCon. Ci sentiamo energizzati dall'opportunità di mettere la nostra energia creativa collettiva nel rendere BlizzCon 2026 una celebrazione speciale dei nostri incredibili giochi e delle nostre comunità.»

La dirigente ha inoltre sottolineato l'impegno dell'azienda nel «dedicare ampio tempo alla pianificazione di un evento straordinario basato su feedback provenienti da partecipanti passati, dipendenti e partner, con l'obiettivo di elevare l'asticella a nuove vette».

Secondo quanto riportato sul sito, l'evento manterrà tutti gli elementi caratteristici che lo hanno reso celebre nel corso degli anni. La cerimonia d'apertura continuerà a essere il palcoscenico privilegiato per gli annunci più importanti, affiancata da panel dedicati ai singoli titoli dove i fan potranno scoprire il futuro delle loro serie preferite.

Ci aspettiamo anche degli annunci che potrebbero ridare vitalità alla popolarità di Blizzard, dopo che anche Diablo 4 non è riuscito a conquistare il pubblico come previsto. Sono molte le indiscrezioni che hanno riguardato le future produzioni di Blizzard, e la Blizzcon 2026 sarà sicuramente il momento per fare il punto della situazione.