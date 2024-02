Final Fantasy VII Rebirth, Nomura promette un finale «diverso»

Ieri si è svolto lo State of Play dedicato a Final Fantasy VII Rebirth, sebbene ora è il momento di scoprire qualche retroscena sul gioco.

Il secondo capitolo della trilogia Remake (che potete prenotare su Amazon) intende evolvere tutti gli aspetti già visti nel primo episodio della "nuova" saga.

Come previsto, lo State of Play ci ha permesso di vedere più da vicino il gameplay della nuova esclusiva PS5 di Square Enix, incluso il rilascio di una demo gratuita.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, il direttore creativo di Final Fantasy VII Rebirth e veterano della serie Tetsuya Nomura è ancora più nervoso per la reazione al finale dell'action-RPG di quanto non lo fosse per il Remake originale.

Nomura ne ha parlato ad Automaton Media, che gli ha chiesto se il finale di Rebirth vedrà qualche colpo di scena come quello che abbiamo visto in Final Fantasy VII Remake.

«Per FF7 Remake, volevo che i giocatori si chiedessero 'Non è quasi uguale all'originale....?' e poi sorprenderli con il finale», ha detto. «Ma con Rebirth, onestamente non riesco a immaginare cosa penseranno i giocatori».

«Per esempio, ho impostato la direzione della scena finale di Final Fantasy 7 Remake di cui mi avete chiesto. Non posso parlarne ora, quindi mi limiterò a dire che la scena finale del prossimo gioco avrà un impatto molto... diverso da quello precedente».

E ancora: «Sono ancora più nervoso per la reazione della gente ad alcune cose di Rebirth di quanto non lo fossi per Remake. Vorrei che lo giocaste il prima possibile, prima che io finisca per dare degli spoiler!».

Nel corso dell'ultimo anno, Square Enix ha rilasciato numerose anticipazioni sul finale di Final Fantasy VII Rebirth. Sappiamo solo che ci ritroveremo nella Capitale Dimenticata, palcoscenico della scena più iconica del titolo originale. Staremo a vedere.

In vista dell'imminente uscita ufficiale, che vi ricordiamo essere prevista per il 29 febbraio, anche noi abbiamo già avuto la possibilità di provarlo approfonditamente per ben 3 ore: vi raccontiamo com'è andata nel nostro provato.