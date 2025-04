C'è un horror indonesiano ispirato a Resident Evil

L'Indonesia entra nella scena dell'horror con un titolo che promette di riportare i giocatori alle radici del genere.

Lo studio indipendente Separuh Interactive sta sviluppando Agni: Village of Calamity, un'esperienza survival horror che attinge chiaramente dall'eredità di classici come Resident Evil (che trovate su Amazon), ma con un'anima culturale profondamente diversa.

Il progetto, ancora in fase di sviluppo, ha recentemente catturato l'attenzione degli appassionati grazie a un gameplay demo di 13 minuti che mostra le potenzialità di questa produzione realizzata con Unreal Engine 5.

Nei panni di Agni, un investigatore appartenente a un'unità segreta della polizia indonesiana, i giocatori si ritroveranno a esplorare un villaggio remoto e inquietante, nonostante gli espliciti avvertimenti ricevuti.

La trama si sviluppa mentre il protagonista, disobbedendo agli ordini, si addentra in questo luogo isolato per svelare oscuri segreti e affrontare terrori ancestrali che si manifestano con crescente intensità man mano che l'indagine procede.

La caratteristica più distintiva di Agni è senza dubbio la scelta di utilizzare una prospettiva a telecamera fissa, un chiaro omaggio ai capolavori che hanno definito il genere alla fine degli anni '90.

Questa decisione stilistica si sposa con le capacità tecniche dell'Unreal Engine 5, creando un contrasto interessante tra un approccio classico al gameplay e una resa visiva all'avanguardia.

Va comunque precisato che, trattandosi di una produzione indipendente, è opportuno moderare le aspettative. Il filmato di gameplay mostra chiaramente alcuni aspetti ancora "grezzi" che necessitano di rifinitura.

Ciononostante, per essere un titolo indie, Agni: Village of Calamity - ancora privo di una data di uscita - dimostra qualità visive e narrative sorprendentemente elevate, merito in gran parte delle potenzialità offerte dall'Unreal Engine 5.

