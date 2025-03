Resident Evil 1 in Unreal Engine mostra Villa Spencer

La nostalgia del survival horror classico rivive in un progetto fan-made che sta catturando l'attenzione degli appassionati di Resident Evil.

Un singolo artista, conosciuto su YouTube come 'Souls Apart', ha compiuto un'impresa notevole ricreando l'iconica Villa Spencer del primo capitolo della saga utilizzando le potenzialità grafiche di Unreal Engine 5.

Questo ambizioso lavoro offre uno sguardo su come potrebbe apparire un eventuale remake ufficiale del gioco che ha definito il genere survival horror (e che trovate su Amazon), permettendo ai fan di esplorare virtualmente gli inquietanti corridoi della magione in una veste grafica completamente rinnovata.

Ciò che rende particolarmente impressionante questo progetto è che è stato realizzato da un singolo artista, non da un team di sviluppo professionale.

Nonostante questa limitazione, il risultato è sorprendente: ogni angolo della Villa Spencer è stato meticolosamente ricreato in 3D, offrendo un'esperienza visiva che supera di gran lunga quella del gioco originale con i suoi ambienti pre-renderizzati.

La fedeltà ai dettagli architettonici e l'attenzione all'atmosfera opprimente che caratterizzava il titolo originale sono evidenti in ogni inquadratura mostrata nel video di presentazione. Villa Spencer, con i suoi enigmi intricati e i corridoi claustrofobici, non è mai apparsa così minacciosa e al contempo affascinante.

Il primo Resident Evil utilizzava fondali pre-renderizzati, una scelta tecnica dettata dalle limitazioni hardware dell'epoca.

Purtroppo, però, questa ricreazione in Unreal Engine 5 non è disponibile per il download, limitando l'esperienza alla sola visione del video dimostrativo.

Ciò non diminuisce tuttavia il valore del lavoro svolto da Souls Apart, che testimonia la passione incrollabile della community verso questo capolavoro del gaming.

Nel corso dell'ultimo anno, rumor contrastanti hanno suggerito lo sviluppo di remake di vari capitoli della serie, dal primo Resident Evil a Code Veronica fino a Resident Evil Zero.

Capcom sembra attualmente concentrata su altri progetti, rendendo improbabile un annuncio imminente. Gli appassionati dovranno quindi accontentarsi di queste straordinarie creazioni della community per immaginare cosa potrebbe essere un remake ufficiale. O aspettare il nuovo film al cinema.