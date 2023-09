C'è un gioco in uscita che omaggia i vecchi Resident Evil

I fan dei survival horror classici - quelli con le telecamere fisse, per intenderci - non avranno presto di che lamentarsi.

Il remake del quarto episodio di Resident Evil (l'originale lo trovate su Amazon a prezzo basso) è lontano dai fasti dei vecchi titoli di fine anni '90.

Vero anche che alcuni demake hanno trasformato il gioco rendendolo con le visuali fisse, per la gioia dei nostalgici.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, Echoes of the Living, titolo ispirato proprio ai primi Resident Evil, si mostra in un nuovo video e non sembra per niente male.

L'utente "Residence of Evil" ha condiviso un filmato che mostra 5 minuti di gameplay del gioco, visionabili nel player poco sopra.

Come scritto poco sopra, Echoes of the Living è un nuovo gioco horror che si ispira ai classici giochi di Resident Evil e utilizza angoli di ripresa fissi.

Ispirato ai grandi successi degli anni '90, il gioco propone però una grafica aggiornata e ambienti completamente in 3D con grafica current-gen (grazie alla potenza dell'Unreal Engine 5).

Echoes of the Living prevede risorse limitate, enigmi e gestione dell'inventario. Inoltre, i giocatori possono aspettarsi tutti i tipi di nemici, da zombie assetati di sangue ad altre creature da incubo.

Vale la pena notare che Echoes of the Living avrà storie multiple ognuna delle quali con un proprio punto di vista. Inoltre, promette di avere un'ampia gamma di armi e permetterà ai giocatori di potenziarle assieme all'equipaggiamento.

Il gioco è attualmente in uscita su Steam nel quarto trimestre del 2023, non è attualmente in vendita sullo store di Epic Games.

Se vi piace il genere, Half-Life 2 e Resident Evil sono stati fusi insieme per dare vita a un gioco horror a telecamera fissa, disponibile gratuitamente da ora.

Infine, il nuovo Alone in the Dark non rispetterà la data di uscita fissata a ottobre di quest'anno, visto che il gioco salterà infatti il 2023.