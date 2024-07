C'è un gioco in arrivo che sembra quasi il nuovo Metal Gear Solid

Lo sviluppatore Motion Blur ha annunciato un nuovo gioco d'azione e avventura in terza persona che sembra essere fortemente ispirato a Metal Gear Solid, con un tocco di Portal e Matrix.

Considerando che la saga di Snake è ancora amatissima (la potete acquistare su Amazon), l'arrivo di un "figlio illegittimo" lascia comunque abbastanza sorpresi.

Questo nuovo titolo, comparso dal nulla, si chiama Black State e in queste ore è stato rilasciato il primo trailer di gameplay in-engine, grazie a IGN US.

Come potrete vedere, le meccaniche di gioco e di combattimento di Black State sono simili a quelle degli ultimi Metal Gear Solid.

Il protagonista principale può avvicinarsi furtivamente ai nemici, in modo simile Snake.

Non solo, visto che c'è anche una "funzione" che gli permette di "avvicinarsi" ai nemici, oltre a una versione del sistema di combattimento che ricorda moltissimo il CQC di MGS 3.

IGN US, che ha condiviso il trailer, ha affermato che il gioco contiene elementi Portal, con il personaggio principale che assomiglia in qualche modo a Keanu Reeves.

Secondo il comunicato stampa, il gioco permetterà ai giocatori di aprire porte di molti luoghi diversi. Questo renderà il gioco diverso a ogni partita.

Sarà anche possibile tornare indietro attraverso la stessa porta, per avere il controllo su dove stiamo andando.

Vale la pena notare che Black State sembra graficamente sontuoso grazie all'utilizzo dell'Unreal Engine 5, anche se il filmato di gioco è chiaramente relativo a una versione pre-alpha.

Tuttavia, dal momento che non c'è una data di uscita del gioco, possiamo presumere che da qui in poi le cose non potranno che migliorare.

Parlando invece del "vero" Metal Gear Solid, sono in molti a chiedere a Konami di includere in Delta una maschera per Snake che raffiguri il celebre doppiatore del personaggio, ovvero David Hayter.

Ma non solo: a 9 anni dall'uscita di Metal Gear Solid 5, a quanto pare c'è ancora un mistero irrisolto.