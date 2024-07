A 9 anni da Metal Gear Solid 5, c'è ancora un mistero irrisolto

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain è un gioco parecchio discusso, ma a quanto pare le chiacchiere non sono ancora finite.

In maniera forse ancora più incisiva rispetto agli altri capitoli della saga (che trovate su Amazon), la quinta avventura di Snake non è infatti apprezzata da tutti.

Advertisement

Ora, come riportato anche da GamesRadar, è infatti attualmente è in corso un acceso dibattito nella community di Metal Gear Solid sul fatto che Big Boss possa canonicamente usare o meno il suo olfatto, perché le implicazioni cambiano enormemente una scena di The Phantom Pain.

Attenzione: da ora seguono spoiler sul gioco e sul finale. Proseguite a vostro rischio.

Quando si inizia Metal Gear Solid 5, viene richiesto di inserire la propria data di nascita. Non si tratta di una verifica dell'età, ma della scena che segue, in cui i Diamond Dogs festeggiano il compleanno di Venom Snake srotolando per lui una grande torta di compleanno, accompagnata da un sigaro consegnatogli da Revolver Ocelot per celebrare l'occasione.

Questa scena ha stranamente causato molte nuove speculazioni: si vede infatti Venom Snake annusare il sigaro e, se si tiene d'occhio Kaz Miller durante questa sequenza, si può vedere il volto del personaggio cambiare in uno sguardo quasi di sorpresa.

Il cambiamento dell'espressione facciale di Miller in questa scena è dovuto al fatto che Big Boss, da cui Venom Snake è mascherato, canonicamente non sente alcun odore.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Un utente di X/Twitter sostiene che questo sia in realtà un indizio del fatto che Venom Snake non è affatto quello che viene fatto credere, cosa che Metal Gear Solid 5 non rivela fino ai momenti conclusivi dell'intera saga.

Molti ipotizzano invece che si tratti di una scelta deliberata da parte di Hideo Kojima, volta a segnalare a chiunque presti attenzione che il loro Snake è un "falso idolo".

Tuttavia, la questione potrebbe non essere così facile da risolvere: l'incapacità di Big Boss di sentire gli odori deriva da un momento di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, in cui Naked Snake dice a The Boss di non poter sentire alcun odore.

Forse, arrivati a questo punto, la verità non la sapremo mai. Restando in tema, un fan si è divertito a immaginare che aspetto avrebbero tutti gli Snake all'epoca di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.