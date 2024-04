C'è un gioco gratis ispirato a Fallout, ora ancora più ricco

Quella di Fallout è una saga storica, in grado di vivere in queste settimana un nuovo momento d'oro.

Considerando che il quarto capitolo e non solo sono tornati sulla cresta dell'onda, i fan sembrano volerne ancora.

Del resto, proprio l'update next-gen di Fallout 4 è già disponibile su PC, Xbox e PS5 (con qualche problema annesso).

Ora, però, come riportato anche da DSO Gaming, FOnline 3 è una versione multiplayer del classico Fallout del 1997, totalmente gratuita e aggiornata adesso con tante novità.

In FOnline 3 ci sono tonnellate di missioni e missioni da svolgere, sia grandi che piccole. Potrete esplorare ogni sorta di luoghi del mondo, incontrando diversi gruppi e creature lungo il cammino.

Inoltre, non mancano neppure anche dungeon da esplorare, pieni di sfide e di oggetti interessanti, com'è giusto che sia.

Ma non solo: in FOnline 3 c'è anche il PvP, grazie al quale si può combattere contro altri giocatori.

Man mano che si procede nel gioco, sarà necessario acquisire nuovi equipaggiamenti e oggetti per affrontare l'avventura.

La patch 5.5 contiene in ogni caso varie novità che rendono il gioco ancora migliore: quando salirete di livello in PvE, sbloccherete adesso dei perk interessanti ogni 250 livelli.

Alcuni di questi faranno durare più a lungo le vostre armi e armature, mentre altri vi faranno resistere a diversi tipi di danni o vi daranno bonus speciali in combattimento.

In quest'ultimo aggiornamento, gli sviluppatori hanno anche aggiunto alcune nuove combo, come Atomic Savant, Muscular Physique e Coolheaded.

Infine, sono state apportate alcune modifiche importanti all'Evento Guerra, come la velocità con cui si guadagna valuta e l'equipaggiamento che si può ottenere dagli NPC, oltre ad alcune modifiche per aspetti specifici, come la probabilità di mettere a segno un colpo critico e i bonus che aiutano a resistere ai danni.

È possibile scaricare l'ultima versione di FOnline 3 da qui, mentre poco sopra trovate anche un video abbastanza esplicativo della Stagione 5.

Parlando sempre di giochi non ufficiali, Fallout: Miami è una conversione totale che punta a ricreare Miami Beach all'interno del mondo post-apocalittico di Fallout 4.