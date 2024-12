C'è un gioco coi gatti che sta facendo discutere un bel po'

Tra i titoli che sono passati inosservati - ma non troppo - durante i TGA 2024, uno spicca per originalità: Catly.

Un open-world adventure in cui i giocatori vestono i panni di un gatto (sì, quasi come Stray, che trovate su Amazon) ambientato in un mondo realizzato con l’Unreal Engine 5.

Se il primo trailer aveva già incuriosito molti, il nuovo trailer in tempo reale ha fatto il resto, mostrando dettagli grafici e uno stile visivo davvero promettente, anche se a quanto pare c'è un "ma".

Catly è sbucato fuori dal nulla, e come spesso accade per giochi poco conosciuti, si è subito attirato addosso una dose di scetticismo, come riportato anche da DSO Gaming.

C’è chi ha accusato gli sviluppatori di aver usato l’intelligenza artificiale per creare il trailer di debutto, chi lo ha definito una truffa e chi ha paventato l’ennesimo progetto legato a blockchain o NFT.

La verità? Nessuna di queste accuse ha trovato fondamento. Se tutto ciò suona familiare, è perché scenari simili si sono già visti.

Titoli come Black Myth: Wukong furono bollati come scam fino a quando non arrivarono sul mercato, dimostrando il contrario.

Questo bisogno di trovare il prossimo The Day Before — titolo tristemente noto per ritardi e controversie — sembra ormai un passatempo per molti.

E non è difficile capire il perché: gridare al complotto o accusare un gioco di essere una truffa acchiappa visibilità, specialmente su YouTube, è pratica nota.

Lasciando da parte le polemiche, il trailer ha messo in mostra dettagli impressionanti. Oltre a evidenziare l’incredibile resa grafica, il video ha mostrato il sistema di creazione dei gatti e alcune delle creature che i giocatori potranno incontrare.

Secondo gli sviluppatori, Catly proporrà un mondo aperto esplorabile senza interruzioni e offrirà una modalità online.

I server ufficiali permetteranno ai giocatori di tutto il mondo di collaborare e scoprire insieme un universo 3D ricco di dettagli.

Ad ogni modo, non è stata ancora annunciata una data di uscita per Catly. Gli sviluppatori sembrano voler prendersi tutto il tempo necessario per affinare il gioco.

Per ora, lasciamolo fare il suo corso. DOpotutto, non tutti i giochi sconosciuti devono per forza essere “truffe mascherate” (anche se alcuni puzzano di fake lontano un miglio).