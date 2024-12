Il nuovo AAA cinese a quanto pare è fatto con le IA

Heroes of Jin Yong è il nuovo open-world AAA cinese che promette di riportare in vita la cultura Wuxia e gli straordinari paesaggi della Cina.

Noto anche come The Legend of Quanyong Heroes, il gioco punta a bissare il successo di Black Myth: Wukong (che trovate su Amazon).

Il titolo punta infatti in alto, tanto da fare meglio anche del recente action/soulslike di Game Science.

A quanto pare, però, c’è un dettaglio che fa storcere il naso a molti: il gioco sfrutta pesantemente l’intelligenza artificiale generativa (AIGC) per accelerare lo sviluppo.

Il gioco è in fase di sviluppo presso CreateAI (precedentemente nota come TuSimple) e utilizza di base l'Unreal Engine 5.

Il titolo «è ufficialmente concesso in licenza da Minghe Press ed è basato sulle opere iconiche di Louis Cha.»

CreateAI ha annunciato diversi progetti attraverso vari media utilizzando questa proprietà intellettuale.

Secondo il team, «sfruttare la tecnologia AIGC per ridurre i tempi di sviluppo» permetterebbe loro di creare un mondo autentico e spettacolare.

Ma autentico davvero? È difficile non percepire l'ennesimo tentativo di sostituire l'arte e la dedizione di team creativi con algoritmi e scorciatoie tecnologiche.

La dichiarazione potrebbe anche suonare bene nei comunicati stampa, ma chiunque abbia a cuore l'arte del game development capisce cosa si cela dietro questa scelta.

Non stiamo parlando di uno strumento per supportare gli sviluppatori, ma di un mezzo per ridurre costi e tempi a scapito della creatività.

Ricreare "autenticamente" i paesaggi cinesi con un algoritmo? Far "rivivere" la cultura Wuxia senza l'occhio umano che ne percepisce la delicatezza e le sfumature?

Non è la prima volta che l’intelligenza artificiale viene usata per facilitare il lavoro nel settore videoludico. Ma quando diventa il perno centrale dello sviluppo, il rischio è enorme.

Mondi di gioco che sembrano privi di anima, personaggi che si muovono come burattini, storie che non toccano il cuore. L’autenticità non può essere ridotta a una manciata di linee di codice.

La cultura Wuxia, così profondamente radicata nella tradizione cinese, merita un trattamento rispettoso. Merita l’occhio di designer, sceneggiatori e artisti che comprendano la magia dietro i combattimenti coreografici e i valori che animano questo genere. Non un’interpretazione fredda e algoritmica.

Questa scelta tecnologica è una strada per rendere il gioco migliore o semplicemente per rilasciare un prodotto più velocemente? Quando un titolo AAA annuncia che il cuore del suo sviluppo è affidato a un’intelligenza artificiale, è più lecito chiedersi se sia davvero AAA.

In un panorama in cui i videogiochi lottano per essere riconosciuti come forma d’arte, Heroes of Jin Yong rischia di essere l'ennesima dimostrazione che il profitto può calpestare la passione.

Il gioco è in ogni caso previsto per il rilascio nel 2027. Dal comunicato stampa dello studio, una versione iniziale sarà pubblicata nel 2026 (si pensa una beta), seguita dal rilascio completo nel 2027.