C'è un gioco che unisce Baldur's Gate 3 e Fallout, e potete provarlo gratis

Per gli amanti della serie Fallout, così come per coloro che apprezzano l'ingegno tattico di Baldur's Gate 3, c'è un gioco in arrivo che vi terrà sicuramente occupati.

Dopo il terzo capitolo della saga di RPG sviluppato da Larian Studios (trovate vari gadget su Amazon) la fame di giochi di ruolo non si è placata.

Capita quindi che un gioco, nato dalla fusione ideale tra due big, riesca sulla carta a essere molto interessante.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, Arco sembra infatti una commistione ideale tra Baldur's Gate 3 e Fallout, con uno stile deliziosamente retrò.

L'aspetto ricorda molto Octopath Traveler, anche se il sistema di combattimento e i nemici sono più simili a quelli di Baldur's Gate.

Dovete usare il vostro know-how tattico per sconfiggere tutti coloro che vi ostacolano, reclutando compagni lungo il vostro viaggio, ognuno con i propri attributi unici.

«Tre storie scritte col sangue, intrise di magia e unite nella vendetta», recita la descrizione ufficiale del gioco.

Insomma, se siete tra coloro che hanno apprezzato moltissimo la selezione dei compagni del classico Fallout 4 di Bethesda, la situazione è piuttosto simile.

In Arco le vostre scelte decideranno il destino dei vostri personaggi, quindi fate attenzione quando prendete le decisioni, per evitare di pentirvene.

Gli sviluppatori non hanno ancora specificato una data di uscita sulla pagina Steam del gioco, ma sappiate che da ora potete provare la demo gratuita di Arco, che male non è (la trovate qui).

