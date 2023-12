C'è un gioco che sembra un mix tra The Last of Us e Red Dead Redemption

Il 2023 è stato un anno grandioso dal punto di vista delle uscite, ma anche il 2024 ci porterà un sacco di titoli interessanti.

Da, The Last of Us Part II Remastered, Tekken 8 (che trovate su Amazon), Prince of Persia: The Lost Crown e Suicide Squad: Kill The Justice League la lista è lunga.

Ad ogni modo, se siete fan di Red Dead Redemption e The Last of Us, potreste voler tenere d'occhio Rooted, gioco di cui vi avevamo già parlato diversi mesi fa.

Come riportato anche da GamingBible, Rooted è un titolo indie ispirato proprio a The Last of Us che utilizza il potente motore grafico Unreal Engine 5.

Il gioco, ancora in sviluppo, utilizzerà MetaHuman, così come Lumen e Nanite.

Tra le caratteristiche di Rooted attese al varco, si parla anche di un ciclo giorno/notte, oltre ad includere una modalità cooperativa.

La sinossi su Steam recita: "In questo gioco di sopravvivenza in solitaria e in multiplayer, esplorate un antico mondo ricoperto di vegetazione e pieno di pericoli. Recupera, costruisci, lavora, caccia... e cerca di sopravvivere da solo o con i tuoi amici in un ambiente post-apocalittico affascinante e in continua evoluzione. Realizzato con l'Unreal Engine 5".

Se avete visto solo un breve spezzone di Rooted, è facile scambiarlo per The Last of Part II, con un pizzico di Red Dead. Il gioco ha infatti anche elementi open-world con la possibilità di costruire una casa. Insomma, è sicuramente un gioco da tenere d'occhio.

Parlando sempre di "ibridi", c'è un gioco che unisce Skyrim e God of War, sempre in Unreal Engine 5.

Ma non solo: c'è anche un ulteriore gioco che sembra un mix tra Assassin's Creed e Final Fantasy, meglio noto come un MMORPG multipiattaforma free-to-play.

Infine, non perdete neppure Beast, un RPG tattico che sembra una fusione tra Baldur's Gate 3 ed Elden Ring.