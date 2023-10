C'è un gioco che sembra The Last of Us, ma open world

I fan di The Last of Us e del genere post-apocalittico dovrebbero tenere d'occhio Nakwon: Last Paradise, un gioco di sopravvivenza stealth in terza persona di MINTROCKET, i creatori di Dave the Diver.

Il gioco che sembra volersi ispirare fortemente a The Last of Us è solo l'ultimo di tutti i vari cloni del classico Naughty Dog.

Basti pensare infatti al discusso The Day Before, il quale tra le varie cose potrebbe anche cambiare nome.

Originariamente intitolato Project: Nakwon, Nakwon: Last Paradise è il prossimo gioco di sopravvivenza a tema zombie e a mondo aperto, come riportato anche da GamingBible.

Questi richiede ai giocatori di rimanere nell'ombra piuttosto che uscire con le armi spianate: usando oggetti e armi silenziose a vostro vantaggio, dovrete abbattere gli zombie che hanno invaso la città, in PvPvE.

Ambientato in un mondo in cui zombie e sopravvissuti devono giocoforza coesistere, sta a voi sopravvivere in questa nuova "struttura sociale" tra le vie della città di Seoul.

«Dovrai infiltrarti nella città piena di zombie (controllati dalla IA) e di altri sopravvissuti (i giocatori) per raccogliere oggetti utili e venderli o fare soldi completando le missioni», si legge nella descrizione su Steam.

«Siate prudenti, perché una volta morti perderete tutto ciò che avete. Gli zombie sono attratti dai suoni e, una volta avvistati gli esseri umani, li inseguono. Copritevi e muovetevi in silenzio. Attirate gli zombie, disturbate la loro attenzione e scappate».

Nawkon: Last Paradise non ha ancora una data di uscita, ma si spera che arrivi su PC a breve. È un gioco che i fan di The Last of Us non vorranno perdersi (o forse sì, nel caso la qualità sia infima).

Ricorderete infatti The Last Hope Dead Zone Survival, clone spudorato di TLOU per Nintendo Switch, il quale ha fatto la fine che meritava.

Del resto, considerando che il destino di The Last of Us Multiplayer è incerto, sarà in ogni caso un buon modo per ingannare l'attesa.