C'è un gioco che sembra il "figlio" di The Witcher 3, e potete provarlo gratis

CD Projekt RED ha riscosso un enorme successo con l'eccellente The Witcher 3: Wild Hunt, ma a quanto pare in pochi si sono avvicinati ai livelli dell'epopea fantasy di Geralt.

Il terzo capitolo della serie (che trovate su Amazon) è infatti un cult assoluto, amato da legioni di videogiocatori.

Advertisement

Senza contare che anche il rilascio del cosiddetto REDkit per The Witcher 3: Wild Hunt e The Witcher 3 Next-Gen ha allungato la longevità del titolo.

Nonostante progetti simili si siano avvicinati alla qualità del gioco, nessuno è ancora riuscito a bissarne il livello qualitativo. Ora, c'è un altro titolo pronto a scendere in campo, e il suo nome è The End of the Sun.

Si tratta di un gioco di avventura in prima persona che ha finalmente svelato una finestra di lancio prevista per la fine del 2024.

The End of the Sun è un gioco indipendente incentrato sulla storia che mette i giocatori nei panni di uno stregone che viaggia nel tempo, chiamato Ashter.

Il gioco si svolge in un villaggio dove, secondo la descrizione del gioco, "il confine tra mito e realtà inizia a svanire pericolosamente".

Oltre a funzioni come viaggiare avanti e indietro nel tempo per osservare e modificare gli eventi in tutte e quattro le stagioni di un anno, i creatori di The End of the Sun hanno scansionato centinaia di oggetti e interi edifici per dare ai giocatori l'opportunità di visitare una ricreazione digitale di un luogo fuori dal tempo.

Tutto ciò ha lo scopo non solo di aiutare a raccontare la storia del gioco e a inquadrare gli enigmi e l'esplorazione, ma anche di illustrare una versione fantastica del passato, animata da miti e leggende slave.

Lo stile estetico è palesemente ispirato al classico di CD Projekt - nonostante la visuale in soggettiva, contro quella in terza persona di The Witcher - e la resa sembra quantomeno interessante.

In attesa del lancio di The End of the Sun, previsto per il terzo trimestre del 2024, è possibile provare una demo totalmente gratuita sulla pagina Steam, qui.

Parlando del "vero" The Witcher 3, da ora è possibile scambiare Geralt con un altro witcher, strega o maga personalizzabili, grazie a un mod realmente sorprendente.