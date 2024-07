Non solo Geralt: da ora potete giocare The Witcher 3 nei panni di chi volete

The Witcher 3 sta vivendo una sorta di rinascita grazie al kit ufficiale per le mod rilasciato di recente.

Il terzo capitolo della serie (che trovate su Amazon) ha infatti ricevuto col tempo varie mod, ma a quanto pare ora i fan si stanno superando.

Il REDkit per The Witcher 3: Wild Hunt e The Witcher 3 Next-Gen è un'aggiunta che gli appassionati stanno già spolpando a dovere. Lo strumento di modding dà infatti accesso a molte cose che lo studio ha originariamente usato per creare il gioco stesso, permettendo quindi di mettere mano a un sacco di cose nuove e interessanti.

Come riportato anche da VG247, da ora è possibile scambiare Geralt con un altro witcher, una strega o una maga personalizzabili.

Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, "Custom Player Characters" del modder Nikich340 sembra essere in lavorazione da molto prima che CD Projekt rilasciasse il REDkit.

«Ho trascorso più di due anni e mezzo a realizzare questa mod, ho usato un sacco di strumenti, compresi alcuni che ho dovuto scrivere io stesso», scrive l'autore.

E ancora: «REDkit mi ha aiutato a risolvere alcuni bug di animazione nelle ultime fasi di sviluppo».

Come recita la descrizione, questa mod è incentrata sulla personalizzazione del personaggio principale. Ciò significa che potete modificare il suo aspetto e creare design completamente originali, oltre a poter utilizzare PNG esistenti.

Se volete allontanarvi completamente da Geralt, potete giocare nei panni di una maga con un sistema di incantesimi e persino una nuova storia che sblocca ulteriori abilità.

Insomma, si tratta di una mod incredibilmente ambiziosa che ha richiesto anni di lavoro per essere realizzata, anche se purtroppo c'è un problema: utilizza l'intelligenza artificiale per dare voce ai personaggi (le voci della IA sono comprensibilmente un ostacolo per molti, oltre ad essere state aspramente criticate dagli addetti ai lavori).

Ad ogni modo, se ci state facendo un pensierino, non dovete fare altro che cliccare qui e scaricarla gratis.

Parlando sempre di cambiamenti dei fan, "Soulslike Combat" è una mod di The Witcher 3 che aggiunge al gioco uno stile di combattimento più simile a quello dei souls From.