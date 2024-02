C'è un gioco che omaggia i Resident Evil classici, e potete provarlo gratis

I fan di Resident Evil non hanno mai dimenticato i capitoli classici usciti sulla prima e indimenticata PlayStation a 32-bit.

Lasciando da parte giochi come Resident Evil 4 (che trovate su Amazon), i primi episodi hanno un posto speciale nel cuore dei fan.

Advertisement

Ora, mentre gli horror guardano al futuro, c'è anche chi ha deciso di omaggiare i vecchi Resident Evil (come anche questo gioco qua).

Come riportato anche da GamingBible, un altro titolo ha deciso di aggiungersi alla figlia di figli illegittimi dei primi Biohazard.

Crow Country è infatti un gioco di prossima uscita su Steam che è una lettera d'amore al genere dei survival horror per PlayStation 1.

In termini di stile di gameplay, è un titolo che inquadra un piccolo personaggio in 3D che corre e si muove in un'area in 2D, ma con gli stessi elementi interattivi di un normale capitolo di Resident Evil.

La descrizione completa del gioco recita: «L'anno è il 1990. Sono passati due anni dalla misteriosa scomparsa di Edward Crow e dalla brusca chiusura del suo parco a tema, Crow Country. Ma il tuo arrivo ha rotto il silenzio, Mara Forest. Se vuoi delle risposte, dovrai avventurarti nell'oscurità di Crow Country per trovarle...».

L'uscita è prevista per quest'anno, anche se al momento non è disponibile una data precisa.

Detto questo, è possibile giocare gratuitamente a Crow Country grazie a una demo (che potete scaricare qui), disponibile gratuitamente su Steam e che va assolutamente provata, soprattutto se siete appassionati di giochi retrò.

Nella demo si esplorano gli ambienti, si cercano indizi e si sfuggono a mostri terrificanti, il tutto per avere un assaggio di quello che sarà il gioco completo.

Restando in tema di classici horror, il classico del 2001 Alone in the Dark: The New Nightmare sembra destinato a tornare in vita su PS5 e PS4 via PlayStation Plus Premium.