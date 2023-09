C'è un gioco che è un mix tra DOOM Eternal e Deus Ex, e lo potete provare gratis

Movie Games ha annunciato che il suo prossimo sparatutto cyberpunk in prima persona, Beyond Sunset, arriverà su Steam in Early Access l'8 novembre.

Ispirato a DOOM Eternal (che trovate su Amazon) e Deus Ex, Beyond Sunset utilizzerà il motore di DOOM II modernizzato e sarà caratterizzato da una grafica di tipo retrò.

Ma non solo: come riportato anche da DSO Gaming, il gioco promette di avere una storia ricca ed elementi RPG.

In Beyond Sunset assumerete il ruolo di Lucy, una samurai di strada potenziata alla ricerca dei ricordi perduti.

I giocatori combatteranno in grandi livelli aperti e interattivi pieni zeppi di criminali della yakuza, zombie, robot e - ovviamente - boss di fine livello.

La versione Early Access del gioco sarà composta da 3 episodi e la versione completa da 5 episodi.

Un singolo capitolo richiede circa 1-3 ore di gioco, a seconda dell'abilità e del livello di difficoltà del giocatore. Inoltre, il gioco rimarrà in Early Access per circa sei mesi.

Per celebrare questo annuncio, l'editore ha condiviso il trailer di gioco (lo trovate poco sopra, nel player dedicato), oltre a rilasciare una demo gratuita che potete scaricare via Steam a questo indirizzo.

Contrariamente ad altri giochi retrò, questo non sarà un roguelike (sicuramente le alternative in tal senso non mancano). Pertanto, vi consigliamo vivamente di dargli un'occhiata.

Parlando di classici, il leggendario gioco di corse dalle tinte cyberpunk per la prima PlayStation, Wipeout, può essere giocato gratis su PC via browser.

Ma non solo: Su Steam potete da ora mettere mano ad altri sei titoli da provare in forma assolutamente gratuita: dategli un'occhiata prima di subito.

Infine, il servizio in abbonamento di Microsoft Xbox Game Pass a quanto pare si amplierà presto, visto che la Casa di Redmond annuncerà nuovi giochi gratis in un evento davvero molto vicino.