C'è un classico PS1 che è giocabile gratis, da ora

Gli appassionati di retrogaming saranno felici di sapere che uno storico racing game per la prima PlayStation è disponibile gratuitamente, senza bisogno di PlayStation Plus o altro.

Sebbene uno dei grandi vantaggi offerti da PS Plus Premium (trovate gift card dedicate su Amazon) sia proprio la possibilità di mettere mano a titoli cult della generazione a 32-bit, non è questo il caso.

E no, non parliamo neppure di giochi PS One offerti a cifre ridicole come vi abbiamo segnalato alcuni giorni fa relativamente a un grande classico.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, questo gioco è dedicato a tutti gli appassionati di corse futuristiche: stiamo ovviamente parlando di Wipeout.

Il leggendario gioco di corse dalle tinte cyberpunk per la primissima PlayStation può essere giocato su PC attraverso il vostro browser, senza bisogno di download a pagamento, e quindi in forma totalmente gratuita.

Per chi non lo sapesse, Wipeout era un racing in 3D con veicoli futuristici ad alta velocità che percorrevano tracciati lunghi e tortuosi.

In maniera non troppo dissimile dalla serie F-Zero di Nintendo, la serie si è sempre distinta per la sua estetica e per i potenziamenti e le armi che aiutano a ottenere un vantaggio sugli avversari durante le gare.

Se siete quindi fan sfegatati di Wipeout, dei giochi di corse in generale o se avete semplicemente voglia di passare un po' di tempo su un grande classico del retrogaming di fine anni '90, vale la pena di dare un'occhiata al gioco, a questo indirizzo.

Restando in tema, il regista del prossimo film di Gran Turismo si starebbe interessando proprio a Wipeout, altra storica IP racing del mondo PlayStation: film in arrivo? Chissà.

Mesi fa abbiamo purtroppo pianto la scomparsa di Ian Hetherington, veterano dell'industria che, con Psygnosis, fu proprio il creatore del franchise di racing futuristici.