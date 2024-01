C'è un gioco che è il vero erede di Castlevania

Castlevania è uno dei tanti franchise videoludici scomparsi, sebbene i videogiocatori avranno preso tra le mani un clone niente male.

Se infatti ci dobbiamo accontentare quindi delle collection pubblicate negli ultimi anni (che trovate anche su Amazon) c'è chi proprio non ci sta.

Vero anche che serie Netflix come Nocturne hanno cercato di colmare il vuoto, ma i giocatori vogliono nuovamente divertirsi col pad tra le mani.

Ora, come riportato anche da PlayStation Lifestyle, c'è un omaggio ai Castlevania 8-Bit e si chiama The Transylvania Adventure of Simon Quest.

A cura di Retroware e Programancer, il gioco è una parodia (o meglio, un omaggio) ai classici action platform a scorrimento laterale, che immerge i giocatori in un inquietante mondo a 8-bit.

L'eroe del titolo, Simon Quest, è appena arrivato in Transilvania e scopre che il suo rivale cacciatore di vampiri, Stan Helsing, ha già ucciso il malvagio Conte Dracula.

Per reclamare la gloria che gli spetta, Simon attraversa la Valacchia per raccogliere ciò che gli serve per resuscitare l'oscuro conte pezzo per pezzo, e prenderlo a calci nel sedere.

Insomma, si tratta di un piccolo regalo per tutti i fan - specie i più nostalgici - rimasti a bocca asciutta da anni e che bramano un nuovo Castlevania.

Potete vedere The Transylvania Adventure of Simon Quest in azione nel trailer poco più in alto.

L'operazione ricorda e non poco quanto visto con UnMetal, parodia dei primi Metal Gear davvero niente male (e che abbiamo recensito qui).

La speranza è ad ogni modo sempre quella di un annuncio di un nuovo Castlevania ufficiale, ovviamente, una cosa di cui si parla da un po'.

Del resto, la saga è tornata di attualità dopo l'uscita del DLC crossover con Dead Cells, l'eccellente produzione indie che ha ammesso di essersi ispirato proprio alla saga di Konami.