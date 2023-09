C'è un FPS davvero molto amato che costa meno di 3 euro

Respawn non sembra avere alcuna intenzione di rispolverare il franchise di Titanfall, sebbene a quanto pare ora il secondo episodio è offerto a un prezzo che definire ridicolo è poco.

Non è stato ancora annunciato alcun successore del secondo Titanfall (potete recuperarlo su Amazon a prezzo interessante), anche se Respawn ha spesso sottolineato che non intende abbandonare la saga.

Dopo aver rimosso il primo Titanfall dagli store, gli sviluppatori hanno confermato che i server sarebbero rimasti online, oltre ad aver anche promesso novità in futuro, che al momento però latitano.

Se quindi le speranze non si sono mai spente del tutto per quanto riguarda un nuovo capitolo, su Steam il secondo episodio è proposto a prezzo più che scontato.

Come riportato anche su ResetEra, infatti, Titanfall 2 Ultimate Edition è offerto al 90% di sconto, vale a dire a soli 2.99 euro. Il pacchetto include tutti i contenuti Digital Deluxe, il pack Jump Start per salire di livello e sbloccare oggetti rapidamente, e la skin Sotterranea per la Carabina R-201.

Se ci state facendo un pensierino, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo e farlo vostro.

Da diversi anni i fan chiedono a gran voce una nuova versione per giocatore singolo della serie Titanfall, acclamata dal pubblico e dalla critica, senza mai vedere il deiderio esaudito.

I fan devono quindi accontentarsi di Apex Legends, titolo multiplayer battle royale ambientato nello stesso universo, diventato uno dei giochi di maggior successo di EA, con un guadagno di oltre 2 miliardi di dollari.

Vero anche che mesi fa Electronic Arts avrebbe cancellato un gioco basato sui popolari franchise Apex Legends e Titanfall, secondo quanto riferito da tre persone a conoscenza della questione.

Respawn, uno degli sviluppatori di videogiochi più prolifici di EA, sta lavorando anche a diversi giochi di Star Wars .